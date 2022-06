Van 2: La Reina Isabel II cancela su asistencia a un evento más del Jubileo de Platino

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Desde el pasado 2 de junio, el Reino Unido comenzó con las celebraciones en relación al Jubileo de Platino por los 70 años de la Reina Isabel II en el trono, evento por el que la monarca de 96 años disfrutó del desfile militar denominado Trooping the Colour donde, en compañía de los miembros activos de la familia real, se tomó la foto oficial; sin embargo, este es el único evento al que Su Majestad ha acudido pues se ha cancelado su presencia otra vez.

Una vez que el desfile, el cual fue más por las celebraciones de su cumpleaños, llegó a su fin, el Palacio de Buckingham informó que la monarca no acudiría a la misa de acción de gracias en su honor, la cual sucedió este viernes 3 de junio en la Catedral de San Pablo, en Londres, debido a que presentaba "ciertas molestias" de las que no se ofreció detalle alguno; no obstante, todo apunta a que se debe a la movilidad que ya es un problema para la Reina.

Misa de Acción de Gracias por el Jubileo de Platino. Foto: Twitter @Hispaniarum_Rex

A este evento, sí acudieron los miembros de la Familia Real, así como políticos y algunas personalidades, entre ellas el primer ministro Boris Johnson y su esposa, y los exduques de Sussex, Harry y Meghan Markle quienes se llevaron la atención, tanto de los ciudadanos que se dieron cita en las inmediaciones del templo como de la prensa nacional e internacional, pues renunciaron el 2020 a su título real alejándose a la vez de sus deberes como Royals.

El Príncipe Harry y Meghan Markle entrando a la Catedral de San Pablo. Foto: Twitter @A3Noticias

Hace un momento, un portavoz del Palacio de Buckingham confirmó que la considerada reina más longeva del Reino Unido, tampoco será parte de la carrera de Epsom Derby, la cual sucederá este sábado 4 de junio, evento al que se esperaba no faltara pues ella es fanática de este deporte y de los caballos, especies que incluso tiene bajo su poder en el Castillo de Windsor. No obstante, esto no significa que se pierda la carrera pues la seguirá por televisión desde su mansión.

Una vez que concluyó la misa de Acción de Gracias para la Reina Isabel II, Kate Middleton, duquesa de Cambridge y futura Reina de Inglaterra, aseguró que luego del desfile militar, el cual tiene más de 260 años de tradición, la monarca lo había pasado "de maravilla" pero ello no evitó que sufriera un cansancio extremo, por lo que la responsabilidad de encabezar los eventos a lols que la Reina se ausentará, recaerá en el Príncipe Carlos, quien funge como heredero al trono.

Esta no es la primera vez que la Reina Isabel II cancela eventos, pues incluso antes del Jubileo de Platino, el Palacio de Buckingham informó que tanto eventos presenciales como remotos serían propuestos sin dar detalles que determinaran esta decisión. Tras ello, el primer evento público al que la monarca acudió fue una misa en honor al Príncipe Felipe, duque de Edimburgo, su esposo y quien murió en 2021 a la edad de 99 años.

