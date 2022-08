Viruela del mono cobra su primera muerte en India; el paciente tenía 22 años de edad

Comparta este artículo

Nueva Delhi, India.- Luego de ser declarada emergencia mundial, la viruela del mono, enfermedad endémica de África, ha comenzado a cobrar sus primeras muertes; el primer país donde ocurrió fue en Brasil seguido de España, donde las autoridades destacaron eran dos ciudadanos los que habían muerto; sin embargo, este lunes 1 de agosto en India se reportó el primer deceso siendo también el único que hasta ahora se ha registrado en el continente asiático.

Cabe destacar que esta enfermedad, la cual se encuentra en más de 75 países, no es potencialmente mortal; sin embargo, los decesos que se han registrado se debe a que los pacientes cuentan con otro cuadro de salud que agrava los síntomas, por lo cual se ha advertido en torno a la detección oportuna de la misma, al tiempo de urgir a detener su propagación ya que, de acuerdo con lo expuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), su contagio es de índole sexual.

Según lo informaron las autoridades de India, el occiso fue un paciente de 22 años ubicado en el estado de Kerala quien perdió la vida el pasado sábado 30 de julio; incluso, se informó que en total 21 personas estaban en aislamiento estricto debido a que habían tenido previo contacto con el finado. "La persona llegó a Kerala el 21 de julio, pero visitó un hospital solo el 26 de julio cuando mostró fatiga y fiebre", se detalló.

A pesar de ser la primera muerte por esta enfermedad, se ha pedido a la ciudadanía en general no entrar en pánico, ya que los síntomas tardan en aparecer y por el momento, las personas puestas en cuarentena no han manifestado síntomas, lo cual puede deberse a que no hay un brote en el estado aunque por ello, no se deben dejar pasar por alto las medidas para prevenir los contagios.

Hasta ahora, se ha revelado que la bacteria que provoca esta enfermedad se contagia mediante fluidos corporales, por lo que aún sn haber contacto sexual, una persona puede estar expuesta a contraerla, ya sea mediante el contacto con objetos contaminados o con gotículas respiratorias, por lo que se ha pedido estar al tanto de los síntomas ya que una vez que estos comienzan a aparecer, es urgente implementar un aislamiento para evitar que más casos se confirmen.

