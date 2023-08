Autopsia de María Fernanda remarca que no hay muestras de violencia: Embajada de México en Alemania

Comparta este artículo

Berlín, Alemania.- El pasado miércoles 9 de agosto, información difundida por el periódico El País adelantaba que la autopsia realizada a los restos de la joven María Fernanda Sánchez Castañeda de 24 años de edad, quien desapareció el pasado 22 de julio en Berlín, no arrojaría datos sino hasta dos meses más tarde. A 24 horas de esta información, fue la Embajada de México en dicho país europeo la que dijo a través de un comunicado de prensa que sus restos no presentan restos de violencia.

La sede diplomática informó que fue el mismo miércoles 9 de agosto cuando se concluyó con la autopsia realizada los restos de la joven María Fernanda la cual viajó a dicho país con el objetivo de estudiar una maestría. La Embajada en México en el país donde se registró el deceso, hizo énfasis en que la misma familia de la hoy occisa fue la que confirmó a través de las huellas dactilares que se trataba de la joven y tras ello, se enmarcó que no había huellas de violencia justo como lo había notificado el pasado sábado 5 de agosto de la Policía alemana.

Autopsia no es concluyente; la investigación sigue. No se descarta ningún escenario".

Francisco Quiroga, quien funge como embajador de México en Alemania, en días pasados había insistido en que no se descartaba que la desaparición de la joven de 24 años de edad se debiera a una desaparición forzada; no obstante, fue el mismo diplomático el que a través de las redes sociales confirmó que los restos de la joven ubicados en el canal de Teltow, localizado en la comunidad de Adlershof, no registra signos de violencia y por ello continúan las investigaciones para conocer qué fue lo que pasó para que fuera encontrado sin signos vitales.

La investigación continúa, incluyendo estudios para determinar la causa y momentos precisos del fallecimiento. Se estima que tales estudios pueden durar entre 8 y 12 semanas”", remarcó el diplomático.

El 22 de julio del presente año, 'Maffy', como era llamada por familiares y amigos, mantuvo comunicación con sus padres a través de mensajes. El padre de la joven manifestó que esta solía mostrarse muy preocupada por sus mascotas y por ello todos los días se comunicaba con ellos para estar al pendiente; no obstante, ese fue el último día en que se supo algo sobre su paradero e incluso días después se reveló que la puerta de su departamento ubicado en la comunidad de Büchnerweg estaba abierta y su dispositivo móvil abandonado en la cama.

La Fiscalía en Alemania difundió una ficha de búsqueda con el objetivo de que toda la comunidad proporcionar información en caso de saber algo de la mexicana. Con el apoyo de binomios caninos e incluso buzos, se realizó una búsqueda en las inmediaciones de la capital alemana sin que se tuvieran resultados positivos. Fue entonces cuando las mismas autoridades confirmaron no tener pistas sobre su posible paradero y con ello la familia urgió a que se desplegarán a más brigadistas para poder ubicar a la joven con vida.

La Policía Internacional, mejor conocida como Interpol, emitió una ficha amarilla con el objetivo de que María Fernanda fuera ubicada en 26 países que conforman el espacio Schengen. Bajo esa tónica, se hizo mención en que era posible que la mexicana estuviera en alguna nación ya que en el espacio antes referido es posible trasladarse sin incluso la necesidad de un pasaporte. Tras varios días de búsqueda, un transeúnte reportó haber encontrado restos en el canal de Teltow, confirmando que se trataba de la antes mencionada.

