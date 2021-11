Guaymas, ataque directo; el mensaje de fondo... Pozos ilegales... Se retira RBC

Comparta este artículo

No se puede describir, ya ni que decir, ante esta normalidad de violencia que se vive, que ya no nos sorprenderíamos, y viene este ataque directo a Palacio de Gobierno de Guaymas, en donde la libraron la alcaldesa, Karla Córdova, el Capitán , Andrés Cano Ahuir, pero desafortunadamente hubo víctimas colaterales.

Había un evento de un colectivo de mujeres, mismas que como nunca han sufrido de violencia de todo tipo en la entidad, feminicidios al alza, y pues cayó abatida por las balas de sicarios, Marisol Cuadras, de tan solo 18 años, un guardia de palacio, dicen escolta de la Alcaldesa, otra persona, y uno de los sicarios.

El mensaje de fondo, el problema, al margen de que, si iban o no por el Capitán, Cano Ahuir, muy cuestionado su paso por cierto al frente de la corporación, fue el ataque frontal a un Poder, a las oficinas, lo que no se había hecho en ningún ayuntamiento sonorense.

LO que paso, con resultados lamentables, es un reto, afrenta, de la Delincuencia Organizada, a las instituciones, el decirles, este es nuestro territorio, nuestro negocio, de aquí nadie nos quita, y no tendremos escrúpulos para liquidar a población inocente, para lograr los objetivos, así de claro y sencillo.

Y esto que paso en, Guaymas, que tuvo relevancia nacional, es lo que sucede en todo el Estado; Santa Ana, Caborca, Cucurpe, todo el norte, y ya ni que decir en el sur, Cajeme, ya pegándole a 50 muertos este mes, las Madres Rastreadoras, encontrando Fosas clandestinas por todos lados…y autoridades molestas con ellas.

Al momento del ataque la Secretaria de Seguridad, Dolores del Río, en una entrevista en la capital, anunciando un programa, SALVA, para protección mujeres, y tuiteando; y el Gobernador, Alfonso Durazo, con agenda aquí en, Ciudad Obregón.

Obviamente, como siempre, y ante gravedad de acontecimientos, tres órdenes de gobierno se trasladan a, Guaymas, y se instala una mesa permanente para dar seguimiento al caso.

El Gobernador, anuncio, la llegada de un alto militar de la Marina, y la llegada de 100 elementos, y el Estado, el arribo de 200 elementos, para intentar calmar las cosas, y resolver este crimen, en donde señalan ya identificados los criminales.

El detalle, es que esto que paso es el acontecer diario en el sur, y que tomo relevancia por el hecho de que fue un ataque directo a Palacio, y víctimas colaterales; Cajeme, esta peor, que Guaymas, 2 a 3 ejecuciones por día ya ni productores pueden ir a sus campos, ante tanto amague, incertidumbre, de hecho, un productor, en la semana, le aviso el mayordomo, no venga al campo, están quemando avionetas enseguida, y me lo confirmó él mismo, y así como este caso, varias hechos que me han dado a conocer, como cobro de piso

DE hecho, ya productores traen escolta cuando van por carretera, y algunos utilizan Helicópteros, ya hay este servicio en, Hermosillo, hasta donde han llegado las cosas.

Creo, en relación a lo acontecido en, Guaymas, al margen de investigaciones, y que resuelvan, urge la salida , el relevo del Capitán, Cano Ahuir, ha sido controversial su paso por ahí, y el Secretario de Marina, Rafael Ojeda, tiene que ordenar rotación, al igual que en, Cajeme, o no sé que vayan a ser, pero es evidente, Mando Militar, el modelo que implementó el hoy, Gobernador, Alfonso Durazo, no ha dado resultados, y tiene que venir el manotazo, o las cosas van a empeorar.

Por cierto, una de las heridas en el ataque, fue trasladada aquí a, Ciudad Obregón, para una cirugía, y familiares solicitan apoyo de las autoridades, lo que al parecer no han recibido.

En fin, fuimos nota nacional otra vez, urgen medidas para garantizar la paz de los ciudadanos, no hay estrategia, prevención, Mesas y Convenios, no han servido, la delincuencia e impunidad campea, ahí lo vemos en la carretera, Vicam-Obregón, tomada por Yaquis y Halcones; el Huachicoleo, a todo lo que da, lo saben autoridades…y no hacen nada.

Ahorita ¡Como me dueles Guaymas! como también ya se ha dicho ¡Como dueles Obregón!, en unos días más, ya que bajen los ánimos, solo quedará el dolor en las familias de los caídos, el recuerdo del ser querido fallecido, la carpeta de investigación, abierta….. y a esperar el siguiente Código Rojo ¿O no?.

Comparecencia, Tarango.

Al margen de que la llegada del Capitán Tarango, no ha dado los resultados esperados, y Cajeme, está peor que nunca en inseguridad, puso sobre la mesa, en su comparecencia ante la Comisión Plural de Regidores, ¡la realidad en la corporación…! no tienen nada!

No hay; armamento, patrullas, uniformes, bajos sueldos, balas, ni herramientas tecnológicas, como comentamos ya, que ni al C5 están conectados, les avisan por celular de un ataque, y reaccionan tarde.

NO sabe nada de los famosos 10 millones de la Universidad de la Policía, y necesita ¡200! millones de pesos para poner más o menos a la Secretaría de Seguridad, al modo de poder afrontar tantos problemas y combatir al crimen.

¿DE dónde los 200? ya no hay FORTASEG, ahí nomas para que den cuenta ciudadanos de, Cajeme, de la problemática en el municipio, y pues que sociedad civil, seguirá en indefensión, productores y empresarios, a tomar medidas preventivas, y que al ciudadano no le toque estar en una hora, y lugar equivocado, cuando haya una balacera, y no convertirse en otra víctima colateral…lamentable vivir y salir con miedo, a la buena de Dios, y sin saber si regresaras a casa con vida.

Por cierto, increíble el video que circulo el viernes, en el mero centro de, Ciudad Obregón, un hombre encapuchado, amagado con arma larga a una persona que estaba en un automóvil, quien nunca abrió la puerta, no le disparó, la libró, es increíble lo que pasa en, Cajeme, y la indolencia de la autoridad, y está lleno de elementos de ; PESP, Guardia Nacional, y no pasa nada.

Comparecencia OOMAPASC

Quienes de plano se salieron, rayaron en el cinismo, fueron los ex funcionarios, y hoy funcionarios, porque algunos repitieron, cuando en la comparecencia dieron sus versiones sobre dos temas controversiales de la pasada administración; North Coillect y SOLAQUA.

North Collect, es una empresa “fantasma” denunciada ante la FAS, que se supone su función era cobrar, hacer más eficiente el servicio, lo cual fue una falacia, un desvío, y peculado de recursos, que solo falta seguir la ruta del dinero para dar cuenta a donde fue a para el dinero.

Bueno, pues esta empresa, una bodega fantasma en, Tijuana, se contrató, sin licitar, lo confirmó el mismo Director, Guillermo Patiño, y quién repitió en el cargo, obvio, cuñado del Alcalde, primero la familia.

Aquí se violó la ley, no había causal para dar adjudicación directa, el contrato lo reviso y analizo el extinto Abogado, Abel Murrieta, tendría que haber caído una Huracán, un desastre de grandes proporciones, para que la autoridad otorgara de manera directa un servicio, esto no sucedió.

Y la prueba de que esto fue un fraude es que la cartera vencida, reconocida por el organismo, el propio Alcalde es de ¡1 mil 400 millones! ¿Cuál recuperación? Y facturaron millones a través de esa empresa.

Y ya lo que se me hizo el colmo, que a North Collect, dicen que le ¡deben! 563 mil pesos…eso es una burla señores, Patiño, Méndez, y es cierto, cuando llegó, Roberto Gamboa, a la Dirección, a él no le toco atravesar su firma, sino a, Patiño, quizás, Méndez, el primer director fue, Rodrigo González, y a los meses renunció.

Y en cuanto a lo de SOLAQUA, la renovación del contrato de la Planta Tratadora, que supuestamente enojó al Alcalde, Javier Lamarque, dimes, diretes, y lavadero de manos de ex funcionarios, y quienes repitieron, fue un negociazo lo que hizo, Mariscal, y obvio avalado por la administración.

El epicentro de lo que sucedió y lo que pase es el Director administrativo, Patiño, es el personaje clave en este entramado, y no pasara nada, hasta el propio, Alcalde, se desdijo de los “Coyotes” que gestionaban descuentos.

¿Y Galindo?

Pues nada, el funcionario que “meció la cuna” en la pasada administración, el ex titular de Obras, José Carlos Galindo, desdeño, al igual que, Sergio Pablo Mariscal, y no se presentó a comparecencia…le valió.

Que lo van a volver a citar, es lo de menos, igual si va o no va, Karla Montaño, la ex y actual, Tesorera, no va a pasar nada, no dará orden, Lamarque, que se armen expedientes y se turnen a a instancias, esto es un circo mediático, pan y circo para la gente

Los Regidores de oposición, por más que pregunten y pidan aclaraciones, los ex funcionarios y quienes repitieron, dirán lo que quieran, no habrá proceso a seguir, y punto final.

Por eso tanta opacidad, corrupción, y desilusión de la gente, quien es la que paga por los malos servicios que recibe, y son ellos los que tienen que cooperar para arreglar calles o escuelas, que, por cierto, muchas de ellas, están en abandono, vandalizadas, y es imposible que regresen a clases el 100% de los niños a clases presenciales ¿En escuelas públicas? Olvídense

Investigación…Pozos

En el DDRY que encabeza, Miguel Anzaldo, Propietarios Rurales, que dirige, Juan Gerardo Gándara, el buen equipo de abogados que tienen, Alejandro Olea, Benito Ramos, no se iban a quedar cruzados de brazos, tanto en el tema del agua, hoy en riesgo la sustentabilidad del Valle del Yaqui, y la tenencia de la tierra.

En cuanto al agua, después de una ardua investigación, en la que colaboraron; ex funcionarios federales, ex funcionarios estatales, y productores engañados de la Costa de Hermosillo, ya tienen en su poder, los títulos y concesiones falsas, y nombre de productores.

Este es un tema que aborde hace tiempo, por fuentes confiables de productores de, Hermosillo, que fueron engañados por ex dirigentes del Distrito de Riego de la Costa de Hermosillo, un negocio que significo, según datos que me proporcionaron, unos 900 millones de pesos.

Bueno, aquí el punto, es que hicieron investigaciones, acopio de información, y de seguir las cosas empeorando, de hecho, no están asegurados los riegos de, Trigo, dependerá de escurrimientos de invierno, harán lo conducente.

¿Cuándo? No lo saben, pero llegado el momento, harán publica la información, a nivel; local, estatal y nacional, con datos de los títulos falsos, concesiones, y productores de la; Costa, Pesqueira, Zanjón, que se vieron beneficiados de manera ilegal.

Repito, de esto ya yo lo sabía, se de algunos nombres, lo cual lamento el saber de algunos de ellos, pero no es mi asunto, esto es una investigación aparte de productores del Yaqui, que no se dejarán que tengan un futuro incierto, la agricultura, es la actividad primaria que da vida económica a, Cajeme, yo solo hago la advertencia del soporte de la información que ya tienen a resguardo y que vale mucho

Cártel inmobiliario

Vaya calambre que han de haber sentido, y no pocos, lo señalado por el Gobernador, Alfonso Durazo, en el sentido de que está en curso una investigación a lo que llamo él mismo, literal, cartel inmobiliario.

Como ustedes saben, hay desarrollos campestres, sobre todo por afuera de la capital, que se venden o te enganchan con anticipos muy bajos, facilidades, y la gente no sabe que son predios que están irregulares, y que ex funcionarios, abogados, Notarios etc… se prestaron para esto, haciendo creer a la gente que tendrán posesión de lo que están pagando.

Por ejemplo, hay un desarrollo campestre, a la salida a, Kino “Los Tesoros” hay algunos que ya terminaron de pagar, incluso tienen casa y todo, es su lugar de descanso, ¡fines de semana…! ¡Y esta embargado! tiene un “tornillo” termino coloquial que usan abogados.

Nomás imagínense el sentir de esta gente, conozco a dos, y es fecha que no les dan las escrituras y los traen en vuelta, el propio, Gobernador, Durazo, se enteró de casos de Navojoa, a donde llego gente a; Hoteles, porcícolas, cerveceras, gasolineras, casas, y otros negocios, a negociar la venta, porque era un terreno nacional que les habían vendido.

Y en esto se prestaron pseudo líderes, un, Mendívil, un, Notario, incluso hasta terrenos agrícolas privados vendieron, a precios irrisorios y la gente, incauta les soltó dinero, y ahí los traen en vueltas, que ya la SEDATU, ¡va a resolver…! mentiras!

Ojalá el, Gobernador, Durazo, llegué a fondo, y destape la cloaca de tanta irregularidad que se hizo

Congreso

Esta semana que viene habrá nuevo Vice Fiscal de Delitos Electorales, no se ratificó a, Daniel Núñez, buen abogado, pero ligado al PRI, y pues hay una nueva realidad política, ejecutiva, legislativa, y el nuevo a votar, finalmente lo decidirán; Jacobo Mendoza, y Ernestina Castro, junto con sus aliados, al margen de negociaciones en la CRICP.

PRI, MC, ya entendieron esta dinámica, antes como antes, y ahora como ahora, nada se ganará peleando, aunque fijarán posiciones, negociarán y el PAN, en su papel, de hacerle al opositor

RBC

Se retira, Ricardo Bours, de la política partidista, así lo señaló en entrevista con grupo de columnistas en la capital, pero él seguirá siendo un político, un líder en su comunidad, y como bien dijo, en el 2024, apoyare a quien considere buena opción, no importa partido que milite, y vaya despedida que le dio a la exGobernadora, Claudia Pavlovich y a, Rogelio Díaz Brown, quien hoy busca dirigir el PRI.

Al estilo, no se calla nada el líder del 'Yaqui Power', de vuelta a negocios, familia, y confirmó el termino de la fiesta anual 'Abelandia' sin él, ya no, se cerró el ciclo.