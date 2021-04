¿A quién convenía las fallas técnicas en el debate?

NO SERÁ suficiente con la justificación que podría brindar el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sobre las terribles fallas técnicas en la transmisión del debate de la y los candidatos a la gubernatura del Estado. Todos los partidos políticos deben unirse para exigir una investigación más profunda de los orígenes de dichas fallas.

Podrán calificarnos de simpatizantes de las teorías de la conspiración, pero vivimos tiempos en que los ingenieros en señales y en tecnología de las comunicaciones, prevén todo tipo de fallas, precisamente para evitarlas y que todo resulte sin problema alguno. ¿Por qué la transmisión del debate de este martes por la noche evidenció fallas tan infantiles?

A ver. Se ha sabido que se contrató una empresa que se encargó de armar toda la producción del debate. Todo estaba bien hecho. Los protocolos se habían cumplido al cien por ciento.

Que el problema –dicen- se dio en las señales satelitales que invadió todo el espectro de la transmisión. Es decir, no se salvó nadie. Ni la transmisión en radio, ni en la televisión, ni en las redes sociales.

Pero además, ¿habrá sido coincidencia?

Cuando alguno de los candidatos se enfilaba a dejar constancia de alguna denuncia o, cuando algún candidato se “trabó” por nerviosismo o desconocimiento de la respuesta al cuestionamiento recibido, la señal se congelaba, el audio se apagaba o había repeticiones de segundos de la transmisión.

Una pregunta lógica:

¿Habrá alguna autoridad federal o estatal que realice una investigación y encuentre exactamente las causas de estas fallas?

Porque las pérdidas fueron cuantiosas. Perdimos los sonorenses. Se dejó el precedente de desaparecer todo interés por observar un segundo debate, el mismo que se llevará a cabo el próximo 18 de mayo.

Perdieron la y los candidatos. No conectaron lo suficiente con la audiencia.

El IEE y de PC también perdió la poca credibilidad que le quedaba.

Se hace entonces necesaria una investigación que permita desechar la posibilidad de que manos humanas hayan operado estas fallas y, si encuentra responsables, imponer las sanciones correspondientes. Y finalmente, queda la pregunta en la mesa:

¿Podría haber algún candidato con los suficientes recursos y la capacidad técnica para provocar estas fallas en la transmisión, de tal manera que destacaran más que las propuestas y los mensajes de este encuentro?

Y AL MÁS puro estilo del “mayoriteo” en el Senado de la República o en la Cámara de los Diputados, la bancada de MORENA en el Congreso de Sonora se lució este martes, horas antes del debate, al contemplar como punto de la agenda la aprobación de la que dieron en llamar Ley de Voluntad Anticipada, que se parece mucho a la célebre “Eutanasia” y que no es otra cosa que disponer de la vida de una persona en fase terminal… Las bancadas del PAN y del PRI votaron en contra pero no les alcanzó… Rogelio Díaz Brown, el coordinador de la bancada tricolor me dijo ayer en entrevista en “Primera Plana Digital” que están asesorándose buscando algún recurso legal que permita echar atrás dicha Ley… Es parte de la agenda de MORENA en todo el país, sacar adelante en los congresos locales esa “Eutanasia”, así como los matrimonios igualitarios y la legalización del aborto… Hoy termina el periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado, pero con la aprobación de esta “Ley de Voluntad Anticipada”, queda el precedente para, aunque exista un rechazo de la sociedad y sin socializarse, la mayoría de “morenos” aprueben estos “monstruos legales”, pasando por encima de la voluntad popular.

EL PRESIDENTE López Obrador se atrevió ayer de acusar de “conspiradores” contra la democracia a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación… No solo eso… Ante el resolutivo de retirar las candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán de Félix Salgado y Raúl Morón, AMLO aseguró que había sido una “provocación” y que “de ninguna manera había qué caer en organizar movilizaciones masivas en contra de la Ley”… Ayer por la tarde trascendió que en relevo de Salgado Macedonio podría entrar su hija, una joven de nombre Joselyn…

Fuente: Francisco Ruiz Quirrín