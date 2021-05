El fervor de las elecciones de junio, toma su lugar y la política continúa

NO CABE DUDA QUE LA PANDEMIA y las mañaneras de AMLO, cambiaron el estilo de vida de muchos mexicanos.

En el mundillo del periodismo, en estos tiempos de campañas “extrañas” en las que compiten candidatos que nunca en su vida habían participado en un proceso electoral y se habían dedicado a otras actividades como cantantes, comediantes, actores, deportistas, etcétera, etcétera, comunicadores tradicionalmente exitosos y considerados como serios, abiertamente se dedican a publicitar a algunos candidatos y partidos políticos, por cuyo trabajo cobran —supongo que sí, trabajo es trabajo— su tarifa según la cobertura del periodista.

RICARDO ALEMÁN es un muy buen analista político, se sabía que era de los que forman la élite dorada del periodismo en México, un grupo al que pertenecen, ciertamente, los mejores comunicadores del país.

Verbigracia: JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, CIRO GÓMEZ LEYVA, RICARDO ROCHA, EDUARDO RUIZ HEALY, OSCAR MARIO BETETA, CARLOS MARÍN, RICARDO ALEMÁN, entre otros.

Ninguno de los mencionados, es santo de la devoción de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Sin embargo, la mayoría de ellos se las arregló para no quedarse sin ingresos. López Dóriga amplió sus expectativas de cobertura y logró posicionarse sin claudicar ante AMLO.

RICARDO ALEMÁN, no lo logró. Y para salir adelante, construyó una plataforma digital en la que intercala anuncios de productos comerciales y él mismo, genera publicidad política exponiéndola en la pantalla como si fuera un análisis personal pero que en realidad es un anuncio a favor de un candidato de Sinaloa, MARIO ZAMORA, y de tres partidos: PRI, PAN y PRD.

Además, el anuncio—análisis, lleva consigo un marcado golpeteo contra el partido Morena. Uno diría que son los tiempos.

A lo mejor.

Porque hasta algunos expresidentes mexicanos andan por el país —y algunos en otros países— promoviendo candidatos opositores a AMLO y su cuarta transformación.

Ahí tiene usted a VICENTE FOX. Acabo de ver un video en el que desde su asiento de copiloto en una camioneta, habla a los sonorenses y los exhorta a votar por ERNESTO GÁNDARA a quién, con voz familiar, con el tono de quienes se conocen de mucho tiempo —aunque no necesariamente son amigos-, lo anima a que vaya por su principal contrincante. “¡Ve por él, Gándara, es tuyo, ve por él!”, en clara alusión a ALFONSO DURAZO.

En este punto, quiero hacer una precisión: yo estoy seguro que no es una promoción pagada, no porque Fox no quiera cobrarla, sino porque entre él y ERNESTO hay una buena relación y porque Fox verdaderamente está en contra de López Obrador.

Como verá usted, Ernesto ha tenido motivos reales para estar tan satisfecho como se le vio en algunos videos de eventos que encabezó y en los que su discurso fue distinto al que se le ha escuchado regularmente.

Ha sido el de anteayer, un discurso de esperanza cierta, y del reencuentro con el amigo y con muchos otros amigos. Y volver a caminar por el camino común de todos, con una enjundia rara en El Borrego. A voz en cuello dio la bienvenida a RICARDO BOURS CASTELO, ante una multitud de mujeres y hombres felices por la promesa de ir, todos juntos, en pos de la unidad y de la paz.

Una paz y una unidad que no debe quedar en simple ilusión sino llevarla al terreno de los hechos.

Incluir a Durazo en este proyecto, en este planteamiento, sería ocioso porque el agravamiento de esta enfermedad llamada violencia, se le achaca a él.

Sería aconsejable, por más que ver las escenas resulte intimidante, observar las imágenes que andan circulando en redes sociales desde antenoche, donde grupos armados atacaron las instalaciones de un parque en Caborca, Sonora, con metralletas que, disparadas intermitentemente durante minutos en la oscuridad de la noche, creaban un ambiente terrorífico.

El reto para los candidatos es portentoso. Se necesitan muchas agallas y talento. Ni guerra abierta declarada en forma desafiante como lo hizo FELIPE CALDERÓN. Ni “ abrazos sí, balazos no”, como lo predicó AMLO.

Quedan muy pocos días para que terminen las campañas. El 6 de junio está llamado a ser el día “D” en la historia de la política mexicana. Por otra parte, nacionalmente, se habla de una tremenda crisis en Morena que ha hecho que el presidente de la República pudiera estar considerando la toma de decisiones extraordinarias. Drásticas.

Se dicen estas y muchas cosas más. Pero es otra historia que ya abordaremos en los días por venir. En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ ¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! RESULTA QUE PETRA SANTOS, que recientemente renunciara a su militancia en Morena, aprovechó la tragedia de Cajeme para llevar agua a su molino politiquero…

Naturalmente, tiene razón en sus cuestionamientos a ALFONSO DURAZO MONTAÑO, a quién culpa de la violencia y la inseguridad, pero cayó en el error de los lugares comunes al confundir la magnesia con la gimnasia….

Pero, bueno, estas cosas suelen suceder en la política….

PETRA SANTOS no es propiamente un ejemplo a seguir en materia de liderazgo honorable y social… Viene del PRD y con esto está dicho todo…

Usted me entiende…

MIENTRAS TANTO, DÉJEME CONTARLE que ayer tuve el gusto de platicar, vía telefónica, con el contador DIMAS PEÑA OCHOA, un hombre felizmente jubilado en lo qué sabe hacer y, a sus 80 años, se mantiene joven y girito, según me comentaba ayer mismo por la tarde, un amigo de ambos: JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS….

Dimas me cuenta que es asiduo lector de estos Rumbos “desde hace muchos años, más de treinta”, enfatiza….

Se le agradece, don Dimas… Se le agradece en todo lo que vale….

Y ACÁ, EN CAJEME, EL lunes anterior la candidata a la alcaldía del municipio, ANABEL ACOSTA ISLAS, se reunió con los integrantes del Consejo del Distrito de Riego del Río Yaqui, con quienes intercambió planes y puntos de vista en torno de la situación que prevalece en el municipio…

A su lado, atento al desarrollo del evento, estaba MIGUEL ANZALDO, presidente del Distrito….

No hay duda: Anabel asombra por su capacidad para empatar con la gente y sus problemas…

Me cae que sí…. ¡OH, LA LÁ! AYER RECIBÍ UN VIDEO muy interesante pues se trata de imágenes tomadas desde el aire de las instalaciones de la desoladora …. Me cuentan que iniciará operaciones en julio en su primera fase y que por lo pronto ya están en pruebas para abastecer a Guaymas y Empalme…

Claro: luego vendrá la siguiente fase y ya veremos si esto resuelve en forma definitiva el problema del agua, pero para todos…

El tiempo lo dirá, en todo caso…

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! Hasta el lunes reportaban 26 muertos por homicidio doloso en el municipio de Cajeme. De estos, seis eran mujeres…

¡Vaya récord!…

Honestamente, carajo, afirmo que no puede ser un buen ser humano alguien como ALFONSO DURAZO, que después del estrepitoso paso que tuvo por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en dos años y medio, no solo dejó malos números, sino que las ejecuciones y feminicidios se dispararon….

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com