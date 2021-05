Se dice que el domingo próximo estará en La Palapa del Distrito de Riego la plana mayor de los aliancistas

LOS EVENTOS POLÍTICOS QUE LLENARON durante media semana los espacios de la ciudadanía en el sur del estado, dejaría en claro una cosa: si hubo un perdedor incuestionablemente: ALFONSO DURAZO MONTAÑO.

Por otra parte, Durazo evidenció que su talón de Aquiles es el debate y prefirió aferrarse a una excusa inverosímil para no asistir a la reunión del miércoles.

De algún modo, su ausencia fue un reflujo de lo que casi al final de la campaña presidencial del 2018, hizo su jefe ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, cuando se disculpó por no participar en el último debate. AMLO no lo hizo porque definitivamente no está hecho para el debate y prefirió no asistir seguro como se sentía que la abultada ventaja en la aprobación ciudadana aguantaría un dislate como ese.

Y así fue.

Pero en Sonora no es el caso de Durazo.

Ciertamente, no se puede negar que él está bien posicionado. Negarlo, sería para los aliancistas como pegarse un balazo en el pie.

Su posicionamiento no se lo debe a sí mismo. Es por la “marca” y esto lo sabemos muy bien todos en Sonora.

Sin ánimo de jorobar a nadie, Durazo es un mal candidato. Ya no se diga por el nefasto desempeño como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Tampoco, porque a él se debe la situación de terror en que vive la ciudadanía de todo el país.

Menos por el "culiacanazo" y la aprehensión y posterior liberación de OVIDIO GUZMÁN, hijo del "CHAPO GUZMÁN", que primero quiso Durazo adjudicarse la responsabilidad y después el propio presidente AMLO salió a decir qué la orden la dio él. Con todo esto venía cargando Alfonso el de Bavispe, cuando arribó a Sonora en calidad de pre-candidato.

Increíblemente, la mayoría de los sonorenses no sabía cómo era Alfonso en su carácter de político. Un ganadero amigo mío y que lo es de él, me ha comentado que no se explica cómo es que fue secretario particular de LUIS DONALDO COLOSIO siendo el ex-candidato presidencial un hombre tan estricto con sus subalternos.

Quienes conocieron de cerca a Colosio, lo describen como un jefe brutalmente enérgico a quien a la hora de regañar a sus colaboradores no lo detenía nadie.

Fue secretario particular del presidente VICENTE FOX y jamás se supo de sus limitaciones. No trascendió nada.

De modo que cuando llegó a Sonora como pre-candidato, Durazo era un enigma. En los hechos, su actitud ha sido desastrosa. Su discurso es para llorar.

Curiosamente, fue hasta el más reciente debate cuando él toma la decisión de no asistir a este encuentro y ello dio pie para que con un titular periodístico lo dijeran todo: "Perdió Durazo, ganó el Sur de Sonora".

Ingenioso, sin duda.

Los candidatos fueron propositivos y los campos quedaron delimitados.

Naturalmente, los candidatos a presidentes municipales aprovecharon para reforzar sus posicionamientos y por allá a las tantas surgió alguna eventualidad digna de escribirse a casa.

Por ejemplo, que JUAN COTA, líder de los "tira-bichis" de Cajeme y que por algún tiempo puso en aprietos al Gobierno Municipal, habría dejado las filas de Morena para incorporarse a las de ANABEL ACOSTA ISLAS. Tal vez a algunos no les agrade este movimiento, pero bien se sabe que en tiempo de guerra todo se vale.

Me dicen que Juan Cota es actualmente regidor de Morena y, bueno, ya veremos. Ya veremos.

Por cierto, en el evento de la Fundación Colosio, de la Fundación Rafael Preciado Hernández y de la Fuerza 72 A.C., posaron muy contentos para la cámara los ex-alcaldes CHUY FÉLIX HOLGUÍN, FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ y RAMONCITA FLORES LÓPEZ.

En grupo diferente, me reportaron al Ing. GILBERTO DOMÍNGUEZ PARADA y a BULMARO PACHECO MORENO, en amena charla.

El mismo Bulmaro, más tarde, intercambiaba impresiones políticas con CHUY FÉLIX, quién por cierto denotaba los efectos de la desvelada en la noche anterior, durante la estupenda cena que se le ofreció en su residencia particular, a la candidata a la alcaldía por la Alianza PRI, PAN Y PRD, ANABEL ACOSTA, en cuya fórmula va KARY FÉLIX OROZCO, hija de los anfitriones de esa reunión.

¿LOS TEMAS DE FONDO?

Con todo respeto, yo no tengo ninguna duda de que RICARDO BOURS CASTELO, candidato a la Gubernatura por Movimiento Ciudadano, es el que ha ido más al fondo de problemas tan emblemáticos como el de la violencia, incluso, arriesgando todo lo que un político valiente es capaz de arriesgar en tiempos en que nuestro país se ha convertido en tierra de nadie.

A usted no se le puede escapar que ha sido Ricardo el candidato que desde el inicio de las campañas ha abordado todos los temas que son tabú, principalmente el del crimen organizado, que tantos muertos ha sembrado a lo largo y ancho del territorio sonorense.

Repito, con todo respeto: ningún otro candidato ha llegado al fondo de los problemas, como lo ha hecho el político cajemense.

De hecho, sus audaces señalamientos han asombrado a los ciudadanos que, con gran tristeza, han visto pasar candidatos sin que ninguno se comprometa seriamente con los profundos problemas que afectan a la sociedad.

Particularmente, a mí me pareció bien la ausencia de Durazo. De esta manera, el resto de los candidatos estuvo como quien en familia.

Bueno, digo yo.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ ¡EUREKA! TOCA EL TURNO AHORA al cenecismo sonorense vestirse de gala para recibir como lo aconsejan los cánones de la política a la mexicana, a prominentes políticos del centro del país, y así cerrar con broche de oro esta semana que indiscutiblemente ha sido de campanas al vuelo para los candidatos aliancistas…

Extraoficialmente, me informaron que este domingo de enfrente se llevará a cabo una magna reunión agraria en la palapa del Distrito de Riego del Valle del Yaqui, allá por la 200 al poniente…

Se trata de un acto político al más puro estilo priísta de los años del viejo sistema… Me cuentan que viene el líder nacional de la CNC, el duranguense ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, que fue gobernador de Durango….

TENGO, PARA MÍ, QUE ESTE evento, el del domingo, sería el mejor de los corolarios para una semana en la que los aliados del PRI, PAN y del PRD, tuvieron su mejor cosecha política…

Se vienen, jure usted que estará ahí JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, cuyo nombre fue muy mencionado anoche en la reunión cultural celebrada en Empalme…

Igualmente, de no haber imponderables, estarían aquí el domingo MIGUEL OSORIO CHONG, CLAUDIA RUIZ MASSIEU, BEATRIZ PAREDES, y como invitados, ERNESTO GÁNDARA y los candidatos de la alianza desde Guaymas hasta todo el sur de Sonora…

Es todo. Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com