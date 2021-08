Los pleitos de los priistas que ahora se pelean por la dirigencia del Comité Directivo Estatal

AYER DEJE CON LA DUDA durante unos minutos a mi amiga CHAYITO OROZ IBARRA. ¿” No me lo puedes decir?, preguntó, titubeante. Me dije para mis adentros por qué diablos no le podría confiar a mi amiga de tantos años un secretillo que esas horas miles de sonorenses ya conocían.

--Ahí te va: es Bulmaro.

--¡Excelente! Luchador con experiencia, mucha cultura política, mucha cultura general y amor al partido.

--Y mucha honestidad en todos los aspectos. Ya había platicado yo con Pacheco. “Aguántamelo un par de días mientras salgo de algunas dudas, colega.”, me había pedido. .

—Mira, nadie conoce tu trayectoria política como yo. Además, ya estoy enterado que concediste una entrevista a un compañero de Hermosillo, lo cual me parece comprensible. Periodísticamente yo no tendría inconveniente en sacrificar el dato—o primicia, como se dice—de no ser porque a estas alturas ya es un secreto a voces.

Creo que el huatabampense lo entendió. ¿BULMARO PACHECO? ¿Quién es?

Sin duda es el intelectual más admirado y reconocido en gran parte del país en términos de los valores de los políticos mexicanos.

Pocos militantes de partidos políticos poseen los conocimientos de la historia política de México como él. Algunos le consideran un ideólogo del PRI no solo a nivel de Sonora sino del país, evocando a JESUS REYES HEROLES, de quién curiosamente Pacheco fue Secretario en sus mocedades.

De hecho, don Jesús es uno de los políticos que más admiró en su juventud Bulmaro Pacheco.

Y de él, por cierto, atesora muchas anécdotas. Bulmaro no fue de esos políticos que dejó en el largo camino de la trayectoria política, a muchos competidores que no tuvieron la suerte de él.

Aprendió de los grandes políticos. De FERNANDO SOLANA, Secretario de Educación Pública. Del precipitado Reyes Heroles, que fue Secretario de Educación, de Gobernación con JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente nacional del PRI en tiempos de LUIS ECHEVERRIA, y fue, precisamente, ideólogo del sistema político mexicano.

Para bien o para mal, sus maestros merecieron el adjetivo de maestros.

Esto no tiene vuelta de hoja.

¿Qué ha sido en su vida política BULMARO PACHECO?

Veamos: era muy joven cuando fue colaborador de algunos alcaldes de Guaymas. De don GASPAR ZARAGOZA. De otros, de cuyas amistades me consta que qué le profesan. En el caso de este huatabanpense, puedo dar fe que tiene más de guaymense que de otras latitudes.

Un caso similar: el de JULIAN LUZANILLA CONTRERAS, Julián es del Valle del Yaqui, de hecho, es de Bácum, pero muchos le consideran de Cajeme.

Y, sin embargo, es más de Guaymas que de otras partes.

Igual que Bulmaro, Luzanilla tiene en Guaymas y Empalme, una fuerte corriente de simpatía en amplios sectores populares de Guaymas y de políticos de todos los niveles en los dos municipios.

Casi atípico el de estos dos políticos que llegaron a alcanzar altos niveles en la política nacional.

Pacheco fue asesor del Presidente de la Republica, coordinador de Asesores del Secretario de Gobernación, ESTEBAN MOCTEZUMA, Cónsul de México en Phoenix, Cónsul en Miami, dos cargos diplomáticos que este político desempeñó con gran brillo. Fue Delegado del PRI en algunos Estados, Diputado Federal, Senador de la Republica, Director Regional—con cobertura en cuatro Entidades) en Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur.

Posteriormente, ocupó el puesto de Delegado del ISSTE en Sonora, Diputado local y Director General del Colegio de Bachilleres en el Estado de Sonora, y últimamente se ha entregado a la academia con singular éxito. Bulmaro es Bulmaro.

De hecho, todavía se desempeña como Presidente de la fundación “Colosio Sonora”. Entre otras cosas.

Sin embargo, si algo hay que reconocerle a Bulmaro Pacheco, es su gran calidad literaria para presentar con gran dominio de cualquier plaza obra teatral, artista pictórico, escritor o historiador, sin hacer quedar mal a nadie.

Pues bien: Pacheco Moreno llega al punto en que su partido necesita de él, pero con el riesgo de que los avorazados que nunca faltan se atraviesen en el camino y obstruyan lo mismo los propósitos del partido como los del ser humano que es BPM.

Extraña dualidad. Así están las cosas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLA Y DE MAS ALLA

¡AH, QUE LAS HILACHAS! Resulta que ayer circuló una foto muy olorosa a la cocina veracruzana y con recuerdos al café La Catedral, que durante varias décadas mantuvo en lo alto de la política al bello puesto, donde según AGUSTIN LARA, “hicieron su nido las olas del mar allᨠpor los años 40s…

Algo queda de aquella cocina, pues ayer en la gira del Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, se dejó fotografiar acompañado del Gobernador veracruzano CUITLAHUAC GARCIA, para el boletin de rigor, que en estos momentos tanto necesita frente al declive que el Presidente no puede disimular y sufre derrotadas cuyos efectos empiezan a hacer agua en la canoa republicana que se llama México…

Sería mi imaginación, pero tengo la idea de que la mirada de AMLO era inocultablemente triste… Digo, ¿no?...

¡OH¡, LA LA¡. En Sonora una nueva heredad de notarios públicos hace presencia en la vida pública de la Entidad, luego de que sus señores padres tomaron la resolución de poner las cosas puntalmente donde deben de ir…

La verdad sea dicha, yo no conozco a la mayoría, aunque algunos nombres me rebotaron con solo escuchar el del padre…

Verbigracia, en el caso de MIGUEL ANGEL MURILLO, cuyo primogénito, MIGUEL ANGEL MURILLO GONZALEZ, pasa tomar potestad de la Notaría que hasta hace unos días estuvo a nombre del hijo…

Yes el mismo caso de ADRIAN MANJARREZ DIAZ, cuya potestad notarial pasa a nombre de ADRIAN MANJARREZ CHAVARRIA y hasta MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, ex-Secretario de Gobierno, a quién le está lloviendo en su milpita por esa falta de delicadeza que mostramos los mexicanos cuando las cosas no se nos dan a nosotros…

Vienen otros nombres en la lista de las notarías, pero la verdad no le veo el caso…

MIENTRAS TANTO, LLEGA FOTOGRAFIA DE MEMO URIAS el la que capta con su cámara al columnista en lo que parece que fue el último cumpleaños que se ha festejado, antes de su problema de salud…

La foto fue tomada en un modesto evento celebrado en una granja que era propia del Ing. ALEJANDRO BELTRAN, allá en las proximidades de providencia…

Desde luego, aparece el anfitrión, el Ing. ALFONSO OLEA, y algunos otros que no puedo identificar…

Y VOLVIENDO AL café Yori Inn, de CHUY FELIX HOLGUIN, alguien evocaba el nombre de una tienda de abarrotes denominada “El Sesteo de las aves”, hace más de 60 años… ¿por qué no fundar un “sesteo de políticos en Ciudad Obregón”? …

No suena mal… No suena mal…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com