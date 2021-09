¿Un distrito de riego, 018; para los yaquis? ¿Tiene sentido? ¿A costo de qué?

Comparta este artículo

Esta semana se anunció que a finales de septiembre el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, estaría firmando decreto para creación Distrito 18 de Riego para la Tribu Yaqui, ¿Tiene sentido? situación que hay que analizar bajo varias aristas. Primero se da o se le quiere dar que la decisión se da en el marco del Plan de Justicia de los Yaquis, el decreto, histórico, del Presidente, Lázaro Cárdenas, lo cual consideramos justo, también por el hecho de que la infraestructura de los 8 pueblos esta deprimente, ni servicios básicos hay, viven en el atraso.

El detalle es que tienen sus tierras, su agua, la dotación respectiva, el problema, y lo he comentado en muchas columnas, parece que están peleados con el “pico, pala, rastra y tractor” rentan las tierras a particulares, anda entre el 80% y 90 %, se les paga, se les acaba el dinero, y empiezan a presionar al gobierno, a sus diferentes niveles, para que les den dinero, un problema que viene y es de años.

Y hoy se ha recrudecido, esa falta de recursos, necesidades, las ha aprovechado el, Crimen organizado, amagaron a la Etnia, y le entraron con lo del; Gasoducto, bloqueo carretero, laboratorios de drogas, el Huachicoleo, que bien lo ha aprovechado por cierto empresario cajemense, tiene la concesión de distribuir gasolina y diesel, sale más barato comprarle a él, que a ¡Pemex! ¿Cómo? Factura más de 500 millones al mes.

En fin, les dan su buena “mochada” a la Etnia y los dejan delinquir, ese es el verdadero problema, y nada tiene que ver con Plan de Justicia, y creo, un innecesario Distrito de Riego nuevo.

¿Por qué? porque no se puede repartir lo que no hay, tanto en tierra, como en el agua, los volúmenes ahí están, y dependen cada año del período de lluvias para programar los ciclos.

Esta semana, en reunión en, CONAGUA, en Ciudad de México, el productor, presidente de un Módulo, Eduardo Flores, fue claro, y directo ante funcionarios de la dependencia.

¿DE dónde sacaran los 600 millones de metros cúbicos, mas 400 de “vaso muerto?, al igual que cuestionó el trasvase de agua del Acueducto independencia a, Hermosillo, el cual tiene impedimentos legales que no lo permiten…y se hace.

Bien dijo, Flores, no se puede hacer un Plan, o quitar agua, afectando a otros, en este caso a productores privados, quienes son los que producen, y también les rentan las tierras a la Etnia, misma que ellos mismo se las ofrecen.

Y mientras los funcionarios del INPI, Adelfo y Aguilar, sigan dividiendo a la Tribu, entregando dinero, camionetas, sobre todo a los de; Vicam Pueblo y Potam, las cosas seguirán igual o peor.

Y aunado a esto, el asesor jurídico de, Loma de Bacum, Guadalupe Flores Maldonado, señaló que ellos y los otros 6 pueblos, más los “Duales”, no han sido consultados en el asunto de la creación del Distrito Riego 18, ahí nomas para que den cuenta de este tema, que ni de acuerdo estan los 8 pueblos o enterados y lo mal informado que esta AMLO.

¿Costo?

Pero al margen de esto ¿Cuánto cuesta la creación de un Distrito de Riego? Nomás en infraestructura, más la administrativa, técnica, tecnológica, personal capacitado, maquinaria y un largo Etc.

Esto cuesta millones de pesos, el cobro de cuotas, nomás imagen el manejo de recursos y si pagarán ¿Esta capacita la Etnia para esto? Creo que terminarían como las empresas que formo el Estado en el pasado, que terminaron en opacidad, corrupción, vivían de subsidios, y tuvieron que cerrarlas y eliminar aquella SEMIP ¿SE acuerdan de ella? Secretaría de Energía, Minas, Industria Paraestatal.

En fin, ya veremos que pasas con esto de la creación del Distrito 18, llevará tiempo, una cosa es que firmen, y otra la realidad, el costo, la infraestructura para su creación, eficiencia, pero sobre todo, no se puede repartir lo que no hay, ni en volúmenes de agua, que dependen de ciclos de lluvia, y la tierra, es la misma, no hay predios nacionales, ya lo pudieron comprobar.

Villalobos y el recorte

Y para acabarla de amolar, salen a relucir datos del encuentro del Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, con los “Gobers” en la Ramada, resulta que la Etnia, está en espera, les prometieron, 10 mil pesos por Hectárea, como apoyo, pero que ya no renten tierras…y por debajo de la mesa, Adelfo y Aguilar, presionando para que acepten trasvase de agua del Acueducto a Hermosillo.

Pues que, Villalobos, les cambio la oferta, que nomás serán 5 mil, una “cepillada” de 100 millones, obviamente salieron enojados, así que complicado el panorama.

El detalle es que ciudadanía y transportistas, seguiremos pagando los platos rotos, no se quitaran los “conos” seguirá el cobro, y millones repartiéndose entre el crimen y la Etnia, algunos grupos, para tenerlos controlados, con todo y la llegada de, Alfonso Durazo, a la gubernatura, esto seguirá…al tiempo.

Durazo ¿Nervioso?

¿Esta, Durazo nervioso? Y no me refiero al Gobernador Electo, sino al funcionario del área de Desarrollo Económico del desastre de administración del Alcalde, Sergio Pablo Mariscal. Resulta que anda tenso, por aquello de que tiene atravesada firma, en la transa del proyecto ejecutivo de ampliación pista Aeropuerto, un asunto de ASA y SCT, que le entro, Mariscal, y se echaron ¡5 millones! , una de tantas, migajas para lo que hicieron, pero hábilmente no aparecen sus firmas, ni de, Galindo, la “mano que meció la cuna” en la actual administración, que Gracias a Dios, falta poco para que se vayan…y llegue más de lo mismo (chale).

Pues que, Durazo, anda cabildeando entre dirigentes empresariales locales, que le hagan el paro, está ligando esto al proyecto Sky Bridge, que llegará a, Cajeme, y estará en terrenos aledaños al Aeropuerto.

Señor o joven, Durazo, una cosa es una tranza y otra es un proyecto el cual cabildeo el Secretario de Economía, Jorge Vidal, son dos cosas diferentes, si esa preocupado, pues vea el tema con; Galindo, Mariscal, y que le confirmen que no habrá problema con el Alcalde Electo, Javier Lamarque, ni con el nuevo Contralor autónomo (si chuy).

Yo digo, no se preocupe, se va uno MORENA, y llego otro de MORENA, hay acuerdos, pactos, tapadera y $$ de por medio, no va a pasar nada, ni en el OOMAPASC, ni la Central Camionera, por más saqueados, quebrados que estén, a la familia y mafia del poderse le protege.

A menos que el Gobernador Electo, Alfonso Durazo, haga corte parejo, ya sea a través de la FAS o de la nueva Unidad de Inteligencia Financiera, o nomás se vaya por opositores, ya veremos en el transcurrir del nuevo Gobierno.

Nora

Vaya desastre que dejó una parte pequeña de la tormenta o Huracán “Nora” la noche del pasado viernes aquí en, Ciudad Obregón, los videos, fotos, elocuentes de lo que puede hacer el viento, lluvia, en Colonias, y como se cayeron fachadas, algunas emblemáticas, localizadas sobre la , Miguel Alemán.

Bendita el agua, siempre será bien recibida, pero allá arriba, para que llegue a los;Ranchos, REpresos, arroyos, Ríos, y terminen en el sistema de Presas, pero en las ciudades, solo sacan a relucir, la pobre y endeble infraestructura, la falta de inversión en, Calles y reposición de tubería colapsada, entre otros problemas que recibirá, Javier Lamarque.

A esto agréguenle el paso de la depresión tropical “Sergio Pablo” que esta estacionada aquí casi 3 años, pues el cuadro no puede ser más desolador, y no abriguemos muchas esperanzas de cambio, no hay recursos, veremos como viene el PEF de AMLO para el 2022, y el trato que recibirán Estados, habrá un nuevo Congreso, la Cajemense, Ernestina Castro, repetirá como Coordinadora MORENA, ya no estará, Mariscal, no lo podía ver ni en pintura, veremos la relación con, Lamarque, para bien de, Cajeme.

¿Regreso a Clases?

NO cede 3 dígitos los contagios de COVID, que se focalizan más aquí en Ciudad Obregón, y Hermosillo, el viernes se confirmaron 43 niños, ya días antes mismas cantidades, o sea, ya está el problema en el sector que más nos duele…los infantes ¿Y regreso a clases el lunes?

Todos duelen, perdón, todos hemos perdido a un amigo, a un ser querido, pero que empiecen a caer , niños, esto es desgarrador y de inmenso dolor para familias, y mañana regreso a clases, entidades escolares y gobiernos se apegaron a los lineamientos del Presidente, es la realidad, no le quisieron llevar contras.

Decisión política, por encima de la médica, la científica, y ahí están los datos duros, bien dijo un médico en redes, “son los doctores los que tratarán a los niños, no los políticos”.

En fin, mañana lunes se espera una cobertura especial de reporteros, medios, por afuera de escuelas, a ver cuántos van, protocolos etc…, mi opinión personal, y la sostengo, es un error, muy delicado esto, sobre todo en escuelas públicas, la mayor de ellas en la entidad, vandalizadas.

¿Y está pidiendo la SEP que Padres de familia limpien? ¿Por qué? y todavía traían lo de la carta responsiva para lavarse las manos, tuvieron que quitarla, soy un convencido que solo en semáforo “verde” están dadas condiciones para clases presenciales.

Pero será decisión de Padres de familia, algunas escuelas, directivos dijeron NO, y seguirán en línea, ¿Qué hay atraso educativo? No lo podemos negar, sobre todo en niños, no están aprendiendo igual, algunos ni aprenden a leer y el pase es automático, pero primero la salud, la cepa DELTA del COVID, esta durísima.

Queda pues a responsabilidad de Padres de Familia, y si van por el sí, chequen el Seguro Médico personal, particular, de la escuela lo que sí, quiera Dios que no, pero si siguen cayendo niños contagiados y si hay uno o varios que fallezcan próximas semanas, no se la van acabar autoridades salientes y entrantes, y que no salgan con que tienen la conciencia tranquila.

En lo personal me preocupan las escuelas públicas, tienen más margen de maniobra las privadas, y aun así, difícil, porque iniciaran con protocolos sanitarios, y luego al pasar días, vendrá el relajamiento y socialización, reitero, no manden a sus hijos, esperen mejores tiempos y que estén vacunados, por cierto, el primer Amparo, fue para un niño o adolescente de, Obregón, y fue vacunado.

Corona

Llegó una Corona de Flores a las oficinas de la FGES en, Ciudad Obregón, viernes por la noche, y para pronto las quitaron, ya sabrán el mensaje, en una semana que hasta el mismo Presidente en una mañanera reconoció el problema de este municipio.

78 muertos mes pasado, más de 50 este mes y lo que falte hasta que se vaya este Alcalde, que no nomás le dio por escribir un libro, sino ir hasta Zapopan, Jalisco, a un Foro para dar charla de cómo hacer buen gobierno, y señalar que ejecutados no son de aquí… ¡Cínico!

Sonora Sigue…Sexto Informe

El pasado jueves la Gobernadora, Claudia Pavlovich, entregó su sexto y último informe de Gobierno, y mandó un mensaje vía redes, donde da su visión de lo que fue su gobierno, como recibió y como entrega.

La lista de obras, llevaría mucho espacio, pondero algunas; carpeteo calle Valle del Yaqui, la Desaladora, Hospital de Especialidades, reconstrucción y construcción de escuelas, entro otras, no sería justo no reconocer esto, pero se dio mientras, Enrique Peña Nieto, fue Presidente, pero llegó AMLO y la Pandemia, y todo cambio para ella, y por ende para para los sonorenses.

El Presidente y diputados de MORENA, no le aprobaron un solo proyecto que presentó y tuvo que salir, lo que pudo estos últimos dos años, con recursos estatales, gracias a buena disciplina y recaudación del Secretario de Hacienda, Raúl Navarro y equipo…de la federación nada.

Ante esto, hay que reconocer, se basaron estrategias en ser un gobierno facilitador, y llegaron empresas, sobre todo a, Hermosillo y luego aquí a, Obregón, buena chamba hizo, Jorge Vidal, y ayudó la Gobernadora a PYMES cuando se vino la pandemia, a través de FIDESON, 2 o 3 fondos, pero no alcanzó el dinero, y menos sin apoyo de AMLO, todo a programas clientelares.

Creció el sector agropecuario, Fotovoltaico, Minas etc…pero también deja, creo yo saldo pendiente y punto central de su toma de posesión “No van a disfrutar los que saquearon al Estado” y creo la FAS, hasta hoy, un rotundo fracaso, la impunidad campea, crimen doloso, reconociendo no coadyuvan los “abrazos, no balazos” de AMLO, la falta de justicia, feminicidios.

Como bien dijo ella, Sonora sigue, y lo que siempre dijo y le importa es “MI séptimo año”, veremos juicio de los sonorenses.