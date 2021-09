Ahora, solo falta que de los pocos buenos priistas que quedan escojan al peor

Comparta este artículo

UN DIA SE REUNIERON A COMER en algún restaurant de Cajeme, dos buenos amigos míos. Después del almuerzo, siguieron las ambarinas y ya entrados en confidencias, se fueron por el escabroso sentido del tema de la certeza que existe en confiarle una noticia a un amigo periodista.

-- Te voy a contar algo que me pasó con nuestro amigo Mario Rivas. Un día, le comenté una cuestión política que no quería que se publicara. Y mi sorpresa fue que a los tres días ya estaba en sus Rumbos.

--Una pregunta: ¿le preguntaste que era para guardarla o la podría echar a volar? --No, no le dije nada. Pensé que entre amigos son valores entendidos.

--No, te pierdas. El periodista no se va guardar nada si como amigo no le aclaras que es para su consumo estrictamente personal.

--¡Ah, que la fregada! Con razón cuando nos volvimos a ver en el café, entró muy despreocupado al restaurant y muy sonriente cuando nos dimos el abrazo de saludo.

Esto lo recordé ahora que leí un fragmento de la entrevista que el periodista de Univisión JORGE RAMOS, le hizo a NICOLAS MADURO, “La entrevista”, que le costó días de cárcel robo de material periodístico para filmo gravar trabajo y hasta unas cachetadas.

Con Ramos todo se debió a que en la entrevista se le “ordeno” no fuera a ser grabada la pregunta sobre qué sienten cuando le dice la gente “dictador”.

Ramos, que tenía días en Caracas, la grabó, pero sin publicarla.

Tiempos después, entrevistado por colegas de otros países, argumentó que un periodista no puede preguntarle algo a un político para luego guardarse la respuesta.

Esto me pasó con mi amigo. Se busca el acercamiento con el político para conocer noticias nuevas, opiniones de valor político. ¿Y para qué son los cuates? Para aguantar vara. Prefiero aclarar que mi cuate en cuestión es un muy buen amigo. Es respetuoso como pocos. Jamás he sabido y menos en primera persona, que haya preferido una majadería hacia nadie.

Es un importante político que ha sido repetidamente Diputado Federal y local sus conexiones en el país son muy variadas.

Mi otro amigo—que también es de él, como ya dije—igualmente tiene una importante historia en la política.

Con todo respeto, voy a plasmar un dicha que no he escuchado en muchísimos años. en otros tiempos, muchos lo tomaban como agravio, cuando las pobres criaturas eran defenestradas y utilizadas para diferentes menesteres. Incluso tacos en la Merced la Ciudad de México. Repito, en otros tiempos. Ahora los perritos --¡y en buena hora! son intocables- y en una de esas, son los que pueden ofenderse

El dicho va así: “ruñen del mismo hueso¨ No está nada mal. Palabra.

Como ver usted, caro lector, Se le me ha ido un cuarto de columna y no he llegado al punto, al meollo, pues.

Menciona lo de JORGE RAMOS, pero ya lo había medio comentado.

El asunto es que ahora con la calentura del relevo en el PRI estatal, de donde sale (¿Y cuando estuvo dentro) ERNESTO DE LOCAS HOPPKIN, “El Pato.” alrededor de ocho militantes de los cuales, se dice, no todos son de sobresaliente personalidad se alejaron de algunos periodistas no “vaya” a ser que me echen a perder la fiesta con sus chismes”?

Como diría el declamador JOSE ENCARNACION ALFARO CAZARES: “Me lo vinieron a contra las lenguas de doble filo”. Pues sí, me lo vinieron a contar y no las lenguas de doble filo sino personas honorables, priistas de corazones adoloridos ante la póstuma diáspora del PRI que están viendo con profunda tristeza.

Nacionalmente, el PRI fue devorado por una camarilla de políticos. El último puntapié se los dio el anodino presidente nacido en Campeche adonde, se dice, tiene que regresar a rendir cuentas.

Y a los pocos priistas honorables que todavía se mantienen en pie de lucha, también deben rendirle cuentas.

¿Chismes? ¿A cuenta de qué?

Seamos honestos: A qué niveles de descrédito ha descendido el PRI después del papelón en que lo puso esa camarilla de prevaricadores que se han quedado a cargo de los hilachos y, cómo ya he hecho en otras partes, hacer negocio de franquicia. A como se ven las cosas, todo podría suceder.

En fin, así las cosas.

DE AQUÍ, DE ALLA Y DE MAS ALLA

DEJEME DECIRLO, DILECTO LECTOR: LA ESQUELA me la envió por WhatsApp, BULMARO PACHECO, uno de los 8 aspirantes a dirigir el PRI estatal, junto con PASCUAL SOTO, NATALIA RIVERA, RDB, algunos otros, y creo que hasta NACHO MARTINEZ TADEO: es el aviso último que su “Alma mater” envía a sus hijos pródigos: La Universidad de Chapino, y la esquela va dirigida a todos los “chapingueros” , avisando del sentido deceso de don CRUZ LOPEZ AGUILAR, político, lideres, cenecista de hueso colorado pero sobre todo excelente ser humano y amigo de sus amigos…

Si no estoy mal, el último puesto importante que desempeñó don Cruz, fue el de Procurador Federal de la Procuraduría Agraria, en el sexenio pasado… Duele decirlo, pero este buen hombre moría en vida desde algún tiempo, por una enfermedad degenerativa con una irreversible pérdida de memoria…

Duele decirlo, pues, pero, aunque acepto que la muerte es una estación que no tiene siguientes paradas, de todos modos, es doloroso dejar de ser, dejar de sintir el beso de los seres que amamos y nos aman; este amor intangible que no puede ser evaluado porque es el último que se da sin condiciones, y entonces se aparece una enfermedad rara que nos deja saber nada de los fuimos, de lo que hicimos, de lo que nos rodea; de lo bueno y de lo malo…

Si esto no es vivir muriendo, ¿qué es?...

Yo no conozco personalmente a don Crúz Pérez AGUILAR, pero algunos amigos míos, que sí lo conocieron y fueron compañeros de trabajo me lo describen como un gran caballero…

¡Descanse en paz!...

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, ¿qué opina usted sobre esa noticia en el sentido de que las Tribus Yaquis pasan a control del Distrito de Riego 08 y que la federación lo dotará en condiciones incomprensibles, donde queda a la luz pública que este asunto no se pensó bien o simplemente se quiso comprar un problema que de otro modo no parecía tener resolución…?

Voy analizar el tema, bueno, y, bueno ya platicaremos…

(¿Qué si los extraños? …

¡Claro que sí, mi querido MEMO URIAS!... Entre tú y yo hay muchos puntos de referencia: aquellos encuentros con Los Tigres del Norte, una vez en Huatabampo, otra vez, en un desayuno con ellos en el YORI INN, de Cajeme…

Y nuestros años ante los micrófonos de TRIBUNA RADIO hoy ya extinta, lamentablemente, Me duele la ausencia Memo. Mucho y lo que más duele es esa distancia forzada va enfriando la relación entre amigos… ¿Dónde está RITA VERONICA, dónde ANGELICA, ¿Dónde GILBERTO?...

A MARY VERDUGO ROSS no le he perdido la huella. Me llama, a veces, siempre preguntando por mi si salud y regañando cuando no acato instrucciones médicas…

Ayer fue una mañana recordable para mí. Tuve una muy amplia conversación con DANIEL TRELLES IRUTAGOYENA, él, desde su casa campestre La Media Luna, en las goteras de San Pedro El Saucito, y yo desde casa, desde la cama para ser exactos…) ¿Qué si duele la ausencia forzada?... Por su puesto. En mi caso, me duele cuando pierdo el contacto con mis dos que tres lectores… Una pareja de adultos mayores—así aparece el perfil—me escribe verbigracia, cada día que falta esa columna, primer día , segundo día, tercer día, y así… Siempre rubricado el extrañamiento con un buen deseo de salud… Este día tenía contemplado escribir sobre un artículo del profesionalita, articulista de prensa y político priista, PEDRO GUTIERREZ GUTIERREZ, pero no ni el tiempo ni el espacio me dieron… ¿Este hombre, que Delegado del PRI en Yucatán, hace interesantísimas revelaciones sobre su paisano tabasqueño ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ, sus desvíos millonarios para apoyar campañas de Morena y un sinfín de cosas que bien vale la pena comentar, con independencia a su afiliación partidista, aunque su partido está en fase terminar…

Es todo.

Le abrazo.