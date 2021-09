Albazo legislativo... ¿Y la alianza por Sonora?... Aborto y concepción; lo que viene

Comparta este artículo

El Albazo legislativo de esta semana que vuelve las cosas como estaban en el 2018, y que daban gobernabilidad al hoy domingo todavía Gobernadora, Claudia Pavlovich, marcan la pauta de lo que será la actual legislatura, MORENA , sus aliados en total control, un enlace del Ejecutivo, Jesús valencia, que se encargará de eso, y el inicio, con todo el poder a partir de mañana del Gobernador Electo, Alfonso Durazo.

Lo sucedido también deja claro, como todos los sexenios, que no hay separación de Poderes, el Gobernador en turno ejerce el poder y marca la línea a sus diputados, quienes hoy controlan el Poder Legislativo, y desde ahí, incluso al, Judicial, a como viene lo aprobado.

Viene un descabezadero por todos lados; ISAF, Tribunal Contencioso, Magistrados, los del ISTAI; quienes, por cierto; Francisco Cuevas, Andrés Miranda, Arely López, hace años se deberían de haber ido, pero nunca desde el Poder Ejecutivo se mandó terna para hacerlo ante el Congreso.

Los Vice Fiscales se van, y estará dura la presión para la Fiscal, Claudia Indira Contreras, presente su renuncia, nadie que no encaje en el inicio de la Cuarta Transformación se puede quedar, se repite el ritual sexenal, pero ahora con más fuerza.

¿Y la Alianza?

La otra lección y reflexión que dejo la votación y “minoretada” que les dieron al PRIAN, es que la Alianza que hicieron para las elecciones, fue solo electorera, y da la razón a los que se opusieron, pero pues tenían que salvar el registro, sobre todo el PAN.

¿Dónde quedo la Alianza “Va Por Sonora”? en una frase vacía, hueca, que ahí quedara para el registro, menos mal que en una actitud congruente, con algo de dignidad, la bancada del PAN; Ernesto Munro, Alejandra López Noriega, Sagrario Montaño y Armando Gutiérrez, votaron en contra, esgrimiendo argumentos válidos.

Pero todos los demás partidos, a, favor, incluso MC, Rosa Elena Trujillo y Jorge Russo, aunque con reservas en unos artículos; lo que me pareció increíble es que; Ernesto de Lucas, Natalia Rivera, Ely Sallard y Karina Zárate, a favor, para derogar reformas de la Gobernadora, Claudia Pavlovich, duro, pero así es esto, antes como antes, y ahora como ahora.

De hecho, la sesión se retrasó, porque, Valencia Guzmán, el enlace del Gobernador Electo, Durazo, se encerró con el “Pato” de que platicaron o moneda de cambio fue eso, solo ellos lo saben, y el tiempo lo dirá, el hecho es que MORENA y aliados tienen mayoría, como también esos aliados, tienen “ficha” para negociar alguna votación, o sea les ira bien ($$).

Lo aprobado también incluye cambios en las Direcciones administrativas del Congreso, y todas sus áreas, no habrá necesidad de intento de cambiar Chapas como en el 2018, hoy se hicieron las cosas como deben ser, y ahí vienen los cambios, y primera solicitud, que es orden, de reducir en 500 millones el costo del Congreso, ya sabrán los recortes, rasurada, que se viene, acorde a la nueva línea de austeridad y ahorro que ha señalado el Gobernador, Durazo.

Favores, se pagan

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto al Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, de hecho, ya lo había anticipado, que lo invitaría a colaborar en su gobierno.

Lo propone como Embajador de México en, España, no importa que no tenga carreara diplomática, pero favor con favor se paga, le entregó toda la entidad en el pasado proceso electoral a MORENA, PRI perdió todo; Gubernatura, Congreso, y Ayuntamientos… ¡Todo! Solo obtuvieron unas pluris para el Congreso.

Y súmenle los pactos que hizo el Gobernador con la delincuencia organizada, que medios de Sinaloa y nacionales dieron a conocer con lujo de detalles, hasta de pedir permiso y palomear candidatos, ganaron los abrazos y no los balazos en Sinaloa, así pues, Ordaz, con puesto diplomático y tranquilidad para toda su vida, total hay alianza PRIMOR ¿O no?

El Aborto, la Concepción

Esta semana la SCJN, aprobó la despenalización del aborto, un tema polémico, controversial, por un lado, los derechos de la mujer, el decidir sobre su cuerpo, sobre todo quienes fueron violadas, el querer criminalizarlas y por otro, el quitarle la vida a un ser vivo, que no se puede defender.

NO me gusto, y creo no es argumento válido, lo dicho por el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, que literal dijo “Es inconstitucional que Estados reconozcan que hay vida en el momento de la concepción”.

Que me disculpen los Magistrados, pero en el momento que el ovulo de la mujer es fecundado hay un ser vivo que inicia un período de gestación de 9 meses, o antes si nace prematuro, pero lo hecho, pues hecho, esta y se vendrán, también los cambios constitucionales en entidades que aprobaron el No Aborto, como, Coahuila, que ya la echaron para abajo, y seguirá, Sinaloa.

Así pues, ya no habrá necesidad de ir a la ciudad de México, que realiza miles de abortos al año, ya en cualquier entidad próximos meses, se podrá hacerlo, seres vivos saldrán de vientres de mujeres, para después echarlos en una bolsa…y a la basura, será más penado el abigeato de ganado, que quitarle la vida a un ser vivo en gestación.

Yo me pregunto ¿Qué va a pasar con Doctores, enfermeras, asistentes, que por convicciones personales se nieguen a realizar un aborto? Sobre todo, en el Hospitales Públicos, en el IMSS ¿Los van a correr? ¿Perderán sus derechos laborales?

Que hacer como Sociedad, Padres de Familia y organizaciones pro vida, Iglesias, pues no hay de otra de trabajar con los hijos, jóvenes, mucha labor, pedirles mucha responsabilidad en cuestiones de actividad y relaciones sexuales, inculcarles la prevención y mucha oración. Mejor ni hablar de la continencia, eso es algo del siglo pasado, cuando la virginidad del hombre y mujer se perdía en el matrimonio, claro que hay quienes creen en esos valores, principios y hasta que se casen, pero ha evolucionado la sociedad, ya hasta es normal vivir en pareja, o tener relaciones con quien uno quiera.

En fin, doloroso lo que viene, por falta de responsabilidad, cuando hay métodos de prevención para evitar embarazos, pastillas, preservativos, hay que ejercer una sexualidad con responsabilidad, para no tener que quitarle la vida a un ser vivo.

El Doctor Nathanson, el principal médico abortista que hubo en el mundo, se arrepintió en los últimos años de su vida de todo lo que hizo, y creo que no hay que criminalizar a la mujer, bastante tendrá con el cargo de conciencia que tendrá en el resto de su vida, con su pareja, el hecho de que aborte, y rendirá cuentas, todo se paga en esta vida…y en la otra.

Alcaldes, se van

Por fin, Gracias a Dios, dirán miles de ciudadanos del sur de Sonora, se van; Sergio Pablo mariscal, Sara Valle, Francisco Genesta, Rosario Quintero, él único que la libra es el de, Huatabampo, Ramon Díaz Nieblas, por lo visto.

¿Qué podemos decir o agregar de Mariscal? Pues ahí está en videos, el sentir de la ciudadanía, como deja el municipio, aunque él en su mundo, encerrado en su círculo rojo, Foros, mensajes, libros, diga que deja un municipio al 100%...peeero de baches, inseguridad, pésimos servicios, opacidad, corrupción.

Y todavía tuvo el descaro esta semana de echarle la culpa a la falta de entrega de prerrogativas del gobierno, 20 millones, que no se los dieron, también le echo la culpa al ¡FMI! (Fondo Monetario Internacional) de la situación que vive, Cajeme, y a Desarrolladores Inmobiliarios, ahí para que tomen nota los de VERTEX, hermanos Iturribarría, quienes le dieron un premio la semana pasada, que agradecido el Alcalde, y que error cometieron.

En un video, promocionales, de su tercer y último desinforme de gobierno, Mariscal, presume; arreglo de cascadas, salidas norte y sur, callejones temáticos, y va uno a esos lugares, y falso, documentado por medios, pero él un su “Mariscalandia” no da cuenta de esto.

Obvio, al informe y entrega de gobierno a, Javier Lamarque, solo irán ; Cabildo, funcionarios, empleados, y no sé si ex Alcaldes vayan y validen un informe lleno de mentiras, al igual que dirigentes empresariales, malitos se verán, viendo cómo está la ciudad, el municipio, hecho pedazos, y heredando mil 500 muertos y un clima de inseguridad y de indefensión en sociedad y sectores

Sara Valle

Pues a la Alcaldesa, Sara Valle, le pegó el Síndrome de, Mariscal, también subió un video señalando a su gobierno como de los mejores, y que incluso bien evaluadas, sus finanzas, según ella, por calificadoras internacionales, solo reconociendo el grave problema de aguas negras que brotan por todo el Puerto, y pide ayuda a días de irse.

Mientras, toda la semana, medios y ciudadanos, con reportajes, videos, restregándole en la cara su último acto de corrupción, la famosa “Playa Incluyente” unas palapas y una rampa, se supone para discapacitados, que se los ¡llevó la marea!

Y todo con un costo, de acuerdo a datos oficiales, de ¡8 millones! lo cual dista de toda realidad, lo que de seguro debe ameritar acciones de la Alcaldesa Electa, Doctora, Karla Cordová ¿Lo hará? Veremos, esta es su primera experiencia política y administrativa, y le toca un municipio con serios problemas de inseguridad, financieros, de salud pública, ante tanta agua negra que corre por el centro de la ciudad, la basura acumulándose, no le pagan a PASA más de 20 millones de adeudos.

Necesitará todo el apoyo del futuro gobierno, porque ahí viene ya el agua de la Desaladora, ya en período de pruebas, y a como está el drenaje, hay que reponer tuberías, al igual que de agua potable, se avanzó, pero falta, en fin, es un serio problema de salud pública lo que hay en el Puerto, más el COVID e inseguridad, vaya papa para la Alcaldesa Electa.

El de Empalme, Francisco Javier Genesta, por las mismas, hereda problemas, y deja las arcas vacías, y una de basura también, porque no paga servicios, y de seguridad, pues ahí están los datos, un matadero de gente todo el trienio, la delincuencia peleándose la plaza y la de Guaymas.

En, Navojoa, pues ya vieron esta semana, funcionarios del Organismo de Agua, trabajando en la banqueta, porque la Alcaldesa, Rosario Quintero, dejo seca las arcas, que ni para pagar la luz, eso sí, sus residencias de ahí y de la capital, al 100.

El Gobernador Electo, Alfonso Durazo, quien hoy a medianoche toma protesta, a la 1 AM, del lunes, primera reunión gabinete, señalo que no tolerará la corrupción ¿Dejara pasar esto que hicieron Alcaldes del Sur?

Lo que si es un hecho, el que no se la va acabar próximos días, semanas, lo será el Secretario de Hacienda, Omar Del Valle Colosio, todos los Alcaldes pidiendo cita, razones obvias, no habrá ni para la nómina del día último, será una de lamentos y protestas.

Amparos

Varios Padres de Familia llegaron con Amparos al ESradio de los Yaquis para que sus hijos fueran vacunados, y no hubo poder humano, ni sensibilidad de una Doctora del Sector Salud, ni del Sub Delegado de Bienestar, Bernabé Arana, se tiraron la bolita, con argumentaciones técnicas y las que ustedes quieran.

¿Qué les costaba? Nada, un acto de humanismo, al margen de acatar Amparo, ahora a ver la reacción de Juez Séptimo que otorgo, porque desacato implica orden de aprehensión, en este caso para el Delegado de Bienestar, Jorge Taddei, y para funcionario del sector salud, del IMSS, veremos qué pasa, en otras entidades ya acataron Amparos, ¿Qué no hay? Pero que tal las 300 mil que enviaron a Bolivia, este gobierno candil de la calle.

Gasoducto

Se salieron con la suya los, Yaquis, Gasoducto, por el Bacatete, sin razón, ni argumentos válidos, costará millones, claro con cargo al erario, IENOVA no pierde y ahí viene el presidente el 28, firma Plan Justicia, y agárrense con el tema del agua.

correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; ABN58