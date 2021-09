La debacle del PRI, ¿y hay quiénes buscan la dirigencia?... ¿Congreso autónomo?

Comparta este artículo

Lo sucedido con empleados del CDE del PRI esta semana, quienes protestaron, llevados por Alvaro Enciso a Palacio por retraso de pago nómina, es lo de menos si quieren involucrar a, Hacienda o al IEE, ese es el árbol, lo de fondo, el bosque, la debacle del pasado 6 de junio y el panorama nebuloso para el PRI rumbo al 2024.

Pero vámonos por parte, primero raro, cuando la nómina es sagrada, sobre todo para cualquier trabajador, hagan una protesta 3 semanas después, con evidentes tintes políticos, justo frente a Palacio, “vago” el Ulloa, muy raro, sobre todo a destiempo y se supone las administraciones se entregaron, pero repito es lo de menos.

Ahora viene la renovación de la dirigencia en Octubre toda vez que el Diputado, Ernesto De Lucas, termine y cumpla con el proceso de fiscalización del IEE y entregue como debe ser.

Pero resulta, que para él hoy un partido totalmente desmoralizado, que recibió una tunda, con todo y buen candidato que tuvieron en, Ernesto Gándara, han salido varios tiradores para asumir el puesto, cuando aparte está financieramente en ruinas, quebrado, cual municipio del sur.

Eso es lo que van a enfrentar; KItty Gutiérrez, Rogelio Díaz Brown (Ufff) David Palafox, Humberto Robles Pompa, Pascual Soto, estos dos últimos ya levantaron la mano, de hecho hubo una gira por, Cananea, de, Soto, que cuestioné, y se soltaron los bots y seguidores en contra de quien esto escribe.

Por mí no hay problema con, Soto, y cualquiera de los que aspire, es su asunto, problema, pero el o la que llegué, recibirá un partido económicamente y moral, desecho.

En el caso de las prerrogativas, de las que viven partidos, los militantes nunca aportan cuotas, el PRI recibía más de 2 millones de pesos mensuales, pero el panorama le cambió el pasado 6 de junio, ante pésimos resultados, votos que recibió, ni la militancia salió a votar, más de 1 millón de ciudadanos, no salieron, total apatía, y ahí los resultados.

El detalle es que la próxima dirigencia, recibirá en prerrogativas mensuales ¡1 millón, 200 mil pesos!, o sea solo para gastos de operación, parte nómina, y olvídense de programas, apoyos líderes, causas, los comités municipales, que tendrán que cerrar, a menos que le metan de su bolsa.

Por ejemplo, aquí en Cajeme ¿Quién se va apuntar para relevar a Andrés Rico? ¿Cómo le hará con gastos? ¿Cómo darle vida a un partido devaluado en el municipio? Ahí están los resultados de las dos últimas elecciones, reciclaje, decisiones cupulares, más el tsunami de MORENA, que hoy también tendrá ya el gobierno del estado, repito, panorama desolador para el tricolor y en todos los municipios.

Congreso ¿Independiente?

Ha entrado en funciones la nueva legislatura, con mayoría aplastante de MORENA y sus aliados, repiten algunos, ya con experiencia de lo vivido, llegan perfiles más preparados, y pues listos para tomar el control del Congreso, y no se repita lo del 2018, que quisieron cambiar chapas, hubo novatez, y todo quedó igual.

Pero hoy cambian las cosas, de entrada, el Presidente de la Mesa Directiva, Jacobo Mendoza, ya mando mensajes, y no es de ignorancia de leyes, o, ocurrencia, es la línea de Palacio, vía, Jesús Acuña, quien será el hombre fuerte y enlace de los dos poderes.

De entrada el próximo martes, dos iniciativas a ¿Discutir? Son mayoría; cambio en la Ley Orgánica, y en la ley que le dio gobernabilidad a la Gobernadora, Claudia Pavlovich, los 3 últimos años de su gobierno.

Así que, MORENA, va por todos los puestos directivos, va por regresar a 37 municipios, que ya los tiene, para que el Gobernador Electo, Alfonso Durazo, no tenga problemas con reformas constitucionales, porque con los cambios del 2018, necesita 47, lo que obligaba a negociar con MC, que tendrá 7 alcaldías y con PRI-PAN, eso ya no será necesario, doy por descontado que le darán para atrás la reforma de 2018.

Recorte

Y luego vendrá el recorte de 500 millones de pesos al Congreso, solicitud también del Gobernador Electo, Durazo, que va afectar a todas las áreas, asesorías, sueldos, asignaciones a grupos parlamentarios etc.… ahí viene la austeridad, y va a pegar a todos.

Y esta solicitud, pues es línea, orden, para eso se ejerce el poder, y los diputados de MORENA, y aliados, no le llevarán contra a, Durazo, que va a llegar de entrada con mucha fuerza, y apoyo del gobierno federal, ante anuncios de proyectos por venir, ante esto les pregunto ¿Autónomo? Nunca lo ha sido, sigue la línea del gobernante en turno.

La otra señal

Otra señal que mandó el Presidente de la Mesa Directiva, Jacobo Mendoza es en referente a quienes encabezan otros poderes, y fue clara la sugerencia…u orden, que es de que dimitan, se vayan, aunque no venzan los términos de sus mandatos.

Y fue directo; Fiscal, Claudia Indira Contreras, Presidente del STJES, Francisco Vázquez, del Tribunal Administrativo, Aldo Padilla, pero me hizo ruido que no han hecho mención de que ya se venció el término del Fiscal, Odracir Espinoza, que en materia de sentencias y de solicitar órdenes de aprehensión a quienes sustrajeron del erario indebidamente, fue nulo, ni al 1 % de acuerdo a un trabajo de investigación de TRIBUNA.

Y esta semana la periodista, Priscila Cárdenas, realizó otro trabajo de lo que cuesta el Sistema Estatal Anticorrupción, con tantos entes; Fiscalías, Comités, Contralorías, son millones y millones de pesos.

Fíjense nomás la FAS; 2016, 74 millones; 2017, 61 millones; 2018, 61 millones; 2019, 59 millones; 2020, 50 millones; 2021, 61 millones, y estoy cerrando cantidades.

Así que, súmale, nomás lo que nos ha costado esta dependencia que recuperaría lo robado, y que ex funcionarios, no disfrutaría lo robado, nos salió más caro el caldo que las albóndigas.

Muchas denuncias, carpetas, pero entre , Amparos, falta de voluntad política, pactos, acuerdos, no paso nada, ni pasara nada, a menos que el Gobernador Electo, Alfonso Durazo, diga otra cosa, ya anunció una UIF estatal entonces ¿Qué pasará con la FAS? ¿Qué pasará con Odracir? quien por cierto, muy amigo de uno de los operadores de Durazo, el exdelegado del IMSS y ex dirigente de Sonora Ciudadana, Guillermo Noriega.

Estaba en facultades de la Fiscal, Claudia Indira Contreras, removerlo, no lo hizo, ahora el nuevo Gobierno, pide la cabeza de ella, y de los precitados ¿Aguantarán la presión? ¿Terminarán hasta el vencimiento de sus términos? Llegó la cuarta transformación, y no quieren “cabos sueltos” veremos que pasa.

DURAZO…COVID

Después de una intensa gira por la frontera con el Director de Aduanas, Horacio Duarte, donde anunció proyectos millonarios para, SLRC, Nogales, Guaymas, el Gobernador Electo, me imagino se sintió algo mal, se hizo la prueba, dio positivo a COVID, y pues a aislamiento, a días de que tome protesta constitucional, el día 13.

Polémica y controversia, porque médicos recomiendan, de acuerdo a protocolos, 15 días de aislamiento, en fin, veremos qué pasa, la protesta y traspaso de poder se hará, en el Congreso o virtual, pero se hará y punto, de hecho, en el Congreso se hará el protocolo y trabajos correspondientes la semana que entra, en lo personal creo si asistirá, y se retirará inmediatamente.

Donde sí llegó el COVID y se presentaron casos, fue en dos escuelas particulares de Hermosillo, ALERCE y CAMPO GRANDE, dieron positivo un alumno de cada escuela, y a aislamiento de ellos y de compañeros de salón.

La intención no es crear, pánico entre Padres de familia, pero esto es una realidad, estamos en pandemia, se dijo que no estaban dadas condiciones, y aquí los resultados, y son escuelas privadas, esperen a que salgan los primeros brotes en escuelas públicas, lo siento, es una realidad, y es obligación informar, sobre todo a Padres de familia, y por los niños de educación básica, doloroso que se contagien y se pueda complicar su salud.

Por cierto, el Director del Hospital General, aquí en Ciudad Obregón, señaló lo peligroso que ha sido la llegada al municipio de la variante LAMBDA, que ya ha causado defunciones, y los Hospitales llenándose de contagiados ¿Cómo callarse ante eso?

Sigue Violencia

Hasta el pasado viernes iban 5 muertos en el mes de septiembre, Cajeme, 2 mujeres, un policía municipal, entre ellos, 55 o 56 el pasado agosto, 78 en julio, total hasta ayer el pasado viernes ¡470! en el año, y el Alcalde, Sergio Pablo Mariscal en; Foros, libros, charlas de buen gobierno etc…viviendo en su mundo de fantasía, y la gente solo esperando que se vaya…pero para que sigan igual las cosas con Javier Lamarque ¿O creen que cambiaran?

Cajeme es un municipio que es un “cráter” con tanto Bache y de los peores en cuanto a crimen doloso, no abriguemos muchos cambios, porque la política de “abrazos no balazos” seguirá y el crimen organizado domina toda la región sur. Por cierto, no entiendo cómo un grupo constructor de vivienda, excelente por cierto en sus proyectos urbanísticos, de los mejores, le entregó un premio al Alcalde, por su proyecto y visión ¡por favor! es el peor de todos, se salieron.

Ahora que si fue porque los Mariscal –DE la Rocha, compraron casa mes que inició la administración, coincidencia, el mismo en el que crearon la empresa “Fantasma” North Collect, pues entiendo, pero la obligación de Ayuntamientos es dar permisos de construcción de vivienda, y no recibir halagos de Constructoras, en este caso VERTEX, respeto lo que hicieron, pero no lo comparto, y creo, muchos ciudadanos.

Tere Ríos

Pues se “cayó para arriba” la ex Directora de Terrenos Nacionales, Tere Ríos, hace unas semanas haciéndole a la Topógrafa, junto con funcionarios de la SEDATU, en el; Yaqui, Mayo, Guaymas, y esta semana sustituyó nada más y nada menos que a, Julio Scherer, en la Consejería Jurídica de la Presidencia.

En una semana de varios cambios, el Gobernador de Tabasco, Adán López, llegó a la Secretaría de Gobernación, al estilo del viejo régimen, a Doña Olga Sánchez, sin previo aviso, estaba en un evento, le informaron que iba para afuera, ya se había ido, Alfonso Romo, así que ahí viene la línea “dura” del Presidente rumbo al 2024, se irá contra opositores y contra todos que quieren evitar que se instaure la 4T, un modelo tipo de gobierno socialista, comunista, con ciertas libertades, el Gobierno Rector de todo, y hasta de cómo vivas.

Pero volviendo a, Ríos, no encontró terrenos nacionales, así que no le quedó remedio a, Adelfo y Aguilar, en cuanto al tema del agua, que se creará el Distrito de Riego 018, quetomarán 50 por ciento del agua de la Presa “Angostura” y que abrirán al cultivo ¡60 mil hectáreas!

¿Y el agua de Dónde? No termina el período de lluvias, no se sabe en qué capacidad quedarán embalses, de hecho el DDRY y el Distrito del Mayo, no han anunciado programa 2021-2022.

Al margen de esto, dos cosas y preguntas para, Adelfo y Aguilar, los funcionarios del INPI, si es que saben de temas agropecuarios ¿Saben cuánto cuesta abrir a cultivo 60 mil hectáreas? ¿Saben que las 22 mil hectáreas y pico que siembran los Yaquis, entre 80 y 90 por ciento están rentadas a particulares?

El problema es cultural, de antaño, por eso están los pueblos yaquis como están, tienen agua, tierra… pero no la trabajan, ya no existe BANRURAL, que les financiaba todo a fondo perdido.

En fin, pues que firmen el decreto, el mismo Presidente, con el correr del tiempo todo quedará igual, y al erario público costará mucho dinero este asunto del Distrito 018, y apertura de tierras al cultivo, que van a terminar rentando a particulares ¿O no?

Aviadores y Elevador

Pues que detectan más de 100 “aviadores” en la administración de, Sara Valle, otra más, fue el sello de esta administración, todos dieron cuenta de esto, demás anomalías, Regidores, Ciudadanos, pero a la señora le valió, incluso el incremento en el crimen doloso…pero se tuvo que ir a vivir instalaciones de la SEMAR.

El 15 de septiembre, la “carroza se convierte en calabaza” ya veremos que hace la Alcaldesa, Karla Córdova, cuando dé cuenta de lo que recibió y toda la documentación que despareció, va a recibir un municipio hecho pedazos, lo único bueno es que iniciará la Desaladora del “Cochorit” 1200 metros cúbicos por segundo de vital líquido para el Puerto y Empalme.

El problema será para la CEA, fuerte presión, en sus finanzas para pagar recibos de luz a CFE por Bombeo, los dos municipios con tarifas rezagadas, algunas Colonias años sin pagar, y a esto agreguenle el desperdicio, falta por reparar tubería colapsada.

El Acueducto “Independencia” al entrar en funciones de surtir agua a la capital, el desperdicio andaba en ¡40 %! por eso tanto “Socavón”, corre el agua sin tubería en muchas partes ¿Qué pasará en Guaymas y Empalme?

Y en Navojoa, Rosario Quintero, con una administración quebrada, saqueada, al igual que el organismo operador de agua, presume como gran obra de gobierno ¡elevador! en el Ayuntamiento, y pues al igual que; Guaymas, Empalme Navojoa, Cajeme, el Alcalde Electo, “Mayito” Martínez, en el que veo muchas expectativas de la gente, recibirá en O, y ni para la nómina habrá…al tiempo y todos voltearán a buscar ayuda del Gobernador, Alfonso Durazo.

Maloro

Varias visitas del ex Alcalde, Maloro Acosta, a la capital, y se encierra, con sus allegados, en reservado del bulevar Kino ¿Qué se traen? ¿Qué traman?, solo ellos saben.