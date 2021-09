Insisto: Los orígenes del populismo mexicano en los últimos 50 años, se dan en los setentas

Comparta este artículo

REGRESAR DE LA AUSENCIA OBLIGADA y encontrar que nada ha cambiado, resultado mentalmente debilitante.

Rectifico: sí han cambiado algunas cosas. Desde luego no cambia la mitomanía de Palacio Nacional. Y no cambia porque la verdad es impublicable sobre un país que se encamina al caos económico y la soledad de una república que ya paso por esto hace casi cinco décadas.

No cambia el estilo personal de Gobernar ni la ristra de sandeces que diariamente se dicen en las mañaneras disfrazadas de humorismo coloquial.

Chistoretes trillados que no hacen reír a nadie. Ni a los seguidores de Chespirito. Lo que ha cambio es el rostro del gabinete. Y todo cambio, bien se sabe, implica nuevos acontecimientos. Verbigracias: los tiburones del sector privado se empiezan a rebelar. Enseñan los dientes y esto significa que le están perdiendo el miedo a las orcas. Este humilde periodista no hace profecías estúpidas que se han dicho en Estados Unidos cada vez que hay una derrota electoral sorprendente.

No tengo yo ese honor ni esa arrogancia ridícula de pensar que puedo meterme en territorio que me está vedado. Yo solo me remito a la historia.

Y, por cierto, celebro que los mexicanos pensantes—todavía unos cuantos—ya están volteando hacia el pasado cuando analizan el fenómeno de este sexenio.

Aquí mismo, caro lector, comenté con usted hace más de dos años que el gobierno de AMLO se estaba pareciendo al de su lejano antecesor LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ.

En aquel entonces, AMLO era muy joven y militaba en el ala progresista del PRI. Lo he dicho y lo he repetido: AMLO es la reencarnación de LEA. Piensa como él, y sí Echeverría impuso el Tercermundismo en su tiempo, ahora toca a la cuarta transformación.

Pero curiosamente, ni una ni otra fantasía existen. JOSE ANTONIO CRESPO, analista de primera línea, ya cayó en cuenta que AMLO es una réplica de LEA. Solo que cada quien tiene su forma de matar cucarachas. En abono de las virtudes del actual presidente, debe reconocerse que esun poco más ordenado que Echeverría.

Aquel, venía de un largo confinamiento burocrático dentro del sistema político priista, de más de 20 años.

Sin duda para Echeverría el último sexenio previo al suyo—1964---1970—debió ser el más agobiante y estresante.

Era el definitivo. El ahora o nunca para demostrar que él transformaría a México.

¡Y vaya que lo transformo!

(Aquella mañana del 20 de noviembre de 1996, me levanté muy temprano. Por aquellos tiempos yo no tenía carro. Le había pedido a un amigo que pasara por mí en su “charanguita” para recorrer el Valle del Yaqui y las calles de Ciudad Obregón. En la víspera, durante la noche, los ingenieros y personal de seguridad del Gobierno Federal, habían tomado por “asalto” restaurantes y hoteles para trabajar desde la madrugada y perpetrar el ramalazo agrario. Una de las peores canalladas que un gobierno de la republica hubiese cometido contra el sector productivo del campo. Esa mañana lóbrega, todo el sur de Sonora lucía desolado. La actividad estaba totalmente paralizada. Los ciudadanos comunes, difícilmente habríamos imaginado en esos momentos que la economía del país estaba en una crisis que de la llevaría décadas recuperarse.

Era el mundo nunca deseado que algunos ya habían profetizado. Muchos lanzaron las campanas al vuelo de lo que después se arrepentirían.

Y en algún lugar, un joven llamado ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, se frotaba las manos, tal ves soñando con el futuro que le depara la Presidencia con su Cuarta Transformación).

Echeverría era atrabancado. Ordenaba lo imposible sin importable que los funcionarios tuvieran que sumergirse en la corrupción para conseguir lo que se les ordenaba. Un alcalde lloroso abordaba al Presidente que “salvara” a su pueblo, Naco, de la pobreza y a media noche ordenaba que se construyera un edificio para usos múltiples.

Así era LEA. Derrochaba en forma brutal. Y a la economía se la llevó el diablo. Quiero suponer que el joven AMLO de los setentas, tomó nota de estos errores.

Las evidencias de hoy, muestran que sí entendió las señales. Y de ahí el éxito que han tenido sus programas sociales que le han garantizado el capital electoral suficiente para mantenerse poderoso hasta el 2024. Pero, ¡Ojo!, el populismo tiene raíces muy profundas. Como digo, empiezan a cambiar los modos de hacer las cosas, pero en el fondo son los mismos objetivos.

A final de cuentas, el resultado en todos los casos comprobados, son los mismos. Miseria extrema, crisis económica, encarecimiento del costo de la vida en forma galopante. Un total resquebrajamiento de la actividad política.

¿Se acuerda usted cómo se burlaban algunos porque se comparaba el populismo de AMLO al de NICOLAS MADURO, HUGO CHAVEZ y EVO MORALES?

Venezuela, es una caricatura de país. Bolivia está en quiebra igual. Y con esos países, el México de AMLO quiere hacer un bloque.

Por lo demás, es criticable e incomprensible, que las oposiciones clase media no protesten por la carencia de los alimentos. Yo no escucho cacerolazos por ninguna parte, a pesar de que los alimentos suben de precio todos los días.

Yo vengo del sistema 1970– 1976, viví y sufrí el ramalazo del populismo. Nadie me lo contó. Así las cosas. En fin.

DE AQUÍ DE ALLA Y DE MAS ALLA

DEJEME CONTARLE, DILECTO AMIGO, que el de ayer fue un domingo especialmente recordable para el columnista… La mañana empezó inimaginablemente con una llamada telefónica de mi amigo LUIS HUMBERTO MEZA MEZA, Ingeniero Civil, y sin duda un gran ser humano…

--Como ya te había dicho anoche, ya estoy en Cajeme, y ahorita mismo voy en camino rumbo a tu casa…

Confinado en casa, desde hace meses, solo muy de vez en vez salgo a un paseo corto en carro con algún amigo. Siempre es con la familia y a eso se va acostumbrando uno…

Usted me entiende…

Las visitas “presenciales” han sido muy esporádicas. RAUL ACOSTA TAPIA, que como quien dice es de casa…

JULIAN LUZANILLA, infaltable, siempre; pero los mensajes y llamadas telefónicas no han dejado que la soledad haga estragos en mí estado de ánimo… Yo hago lo que tengo que hacer y vamos bien. Mi entorno afectivo, hace lo propio….

Por ejemplo, la gente de la Agrupación Estoy Contigo, que encabeza doña ALMITA BOURS DE ANTILLON, desde donde MATE GONZALES, siempre tiene la palabra que consuela y mitiga los dolores…

Buen sistema, muy agradecible la labor de esta agrupación de la que tanto bienestar espiritual tantas personas sufrientes han recibido… ¡Por la ventura de Dios!...

PUES SI: AYER ESTUVO a visitarme en mi casa LUIS HUMBERTO MEZA. La Tundra enfiló rumbo a los parajes donde tantas veces, durante tantos años, el grupo de amigos comunes solía reunirse… Para mi amigo, fue especialmente deleitante volver a recorrer el cambio a Hornos, el verdor propio de esta temporada, embellecía más de lo común el paisaje… Después, las llamadas de DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA, desde algún lugar de Hermosillo… Y de Julián, y de TOÑO CUADRAS…

Fue un hermoso domingo, fatigoso para mí, no lo niego, pero finalmente inolvidable… Y el cierre con broche de oro: la visita de ONESIMO MARICALES DELGADILLO, que se descolgó a Cajeme acompañado de su familia…

¡Larga vida para todos!...

Es todo.

Le abrazo.

