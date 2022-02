Un millón de dólares de sueldos...y más con las empresas fantasma Oomapasc

Comparta este artículo

Es increíble inadmisible que unorganismo de agua, como el de , Obregón, quebrado técnicamente, entre 5 funcionarios, en 3 años, cuesten 1 millón de dólares, y ahí está el reportaje de TRIBUNA, no fue grilla, datos duros, oficiales, un excelente trabajo de investigación que desnuda al OOMAPASC, y el uso que le han dado los últimos trienios, caja chica para el saqueo y contratos leoninos para el Sindicato.

Pero si 1 millón de USD han costado en sueldo, habría que sumar, agregar, lo que prácticamente se robaron, a través de las empresas fantasmas de cobro, y la cartera sigue igual que desde el trienio pasado, 1, 400 millones de pesos, ahí sencillamente, sin buscarle mucho, la prueba del ; peculado, desvío de recursos, hubo denuncias, están en la Mesa 4 de la FAS, y sigue sin avanzar, y que ex funcionarios, hoy funcionarios de nuevo rindan cuentas

Para que se den una idea, que no solo el precitado millón de dólares en sueldos, NORTH COLLECT, inicio operaciones el mismo mes que arrancó la administración de, Sergio Pablo Mariscal, o sea la armaron en la transición, esta empresa, es una bodega vacía en, Tijuana, domicilio Fiscal.

Y se lo hice ver al todavía Director, Guillermo Patiño, cuñado del Alcalde, en un programa de Proyecto Puente, con, Luis Alberto Medina, donde lo cuestioné, y me dio entidades donde supuestamente trabajaba esta empresa, mientes le dije, no existen, y es la realidad.

Bueno, el primer mes, le metieron una factura de más de 800 mil pesos, y de ahí para delante, diferentes montos; 1 millón, 1 millón 300 mil, y así varias cantidades (tengo los documentos) no es grilla, ese mismo mes, Margarita Vélez De la Rocha, adquirió residencia en, Puente Real, hay escritura pública, tengo copia

Cuando se vino lo de las denuncias ante la FAS, siguieron unos meses, la cancelaron, pero abrieron ¡3 más!, para que den cuenta de la ambición desmedida, y lo que les metieron a esas empresas.

Las cerraron, pero saquen ustedes cuentas, vámonos bajito, promediemos 1 millón mensual, nos da 36 millones de pesos el trienio, divídanlo a 20 pesos dólar, para que den cuenta lo que birlaron al organismo... más de lo que costaron sus sueldos.

¿Dónde estará ese dinero? Es obvio que lo dispersaron en; cuentas fantasmas, prestanombres, casas de seguridad, inmuebles etc.... en pocas palabras, y todavía falta toda esta administración, Patiño, el "Tocho" y todos los funcionarios, más el inquilino del Palacio, no puede quedar fuera, clase de pensión para vivir, que tendrán, para el resto de sus vidas, nomás vean como se la está pasando, Mariscal.

Y lo más preocupante, es lo aprobado esta semana en, Cabildo, en una reorganización del organigrama, han desparecido la unidad de Transparencia en el Ayuntamiento, esto es gravísimo, porque implica opacidad y que el Alcalde y equipo que lo acompaña, que repitieron, hagan lo que quieran.

Le pregunte, vía mensaje, al Regidor, Rodrigo Bours, y me contesto, escuetamente, que es un asunto de "Burocracia", lo mismo intente con el Regidor de MC, Gustavo Almada...no contestó.

¿Qué es lo que estoy viendo? Pues que no hay oposición en, Cabildo, como que aceptaron que no pueden con el avasallamiento de, MORENA, y nadie alzará la voz, lo lamento, no abona a la democracia, ni contrapesos, bueno, ni para exhibir lo que hagan, a ver si toma nota el dirigente de MC, Manuel Scott, y le pide y exija una explicación a su Regidor en, Cabildo, ¿Y la Contralora, Castell? Bien gracias, igual que todos los ex, no hará nada todo el trienio ¿O miento? No son autónomos, son empleados del Alcalde en turno.

¿JORNADAS POR LA PAZ?

Ayer, el Gobernador, Alfonso Durazo, estuvo en, Ciudad Obregón, para inaugurar un programa preventivo (otro) denominado "Jornadas por la Paz", en una colonia, la más emblemática de crímenes y ataques, y que, a pesar de eso, no hacen nada los poliocias de los 3 niveles de Gobierno, me refiero a, Villa Bonita, ya me imagino el despliegue de seguridad que hubo, lo que debería haber todos los días en esa Colonia y otras conflictivas.

Llegó precedido el, Gobernador, de una semana, otra, muy violenta en varios municipios; Cajeme, Huatabampo, Guaymas, Emplame, San Luis Río Colorado, ataques todos los días, en la capital hubo un día, y como siempre, víctimas colaterales.

No cede la violencia en, Sonora, la mayoría relacionada con el crimen organizado, y sin detenciones , los Cárteles identificados, pero pues no pueden con ellos, y así está todo el eje pacífico donde gobierna MORENA, extorsiones, cobros de piso, bloqueos, como el de, Vicam, el Danzante, y no hacen nada, están como "floreros" y un sector transportista y ciudadanos, hartos, con una impotencia, de ver como grupos delincuenciales, en colusión o coacción con grupos de la Etnia, vulneran la libertad de tránsito, y se reparten millones de pesos al mes.

Y mientras en, Sonora, siga al frente de la Seguridad, una señora, Dolores del Río, las cosas seguirán igual o peor, lo subí en mi cuenta de red social, es una falta de respeto, insulto, a policías de carrera, que alguien sin experiencia, ni capacidad, les de órdenes, y no sabe nada de estrategia para combatir al crimen, ahí están los datos oficiales, al alza el crimen doloso, desapariciones, feminicidios, que tampoco resuelve otra mujer, la Fiscal, Claudia Indira Contreras.

Ya lo del crimen de; Marisol, Arantxa, hemos reiterado el de, Abel, y muchos más, ahí quedando para el olvido, y que solo quede el recuerdo entre familias, amigos, que vivimos en una entidad donde no hay, ni prevalece, ni hay voluntad de esclarecer nada.

Estuvo el , Gobernador, con el Secretario de, Marina, Rafael Ojeda, para ver lo de las obras de, Guaymas, que estarán a cargo de la SEMAR (Son constructores los militares ahora) y definieron lineamientos para el grave problema de inseguridad en el sur.

¿Más elementos? Los resultados nos dicen que no va por ahí, mientras el crimen organizado y el uniformado, creciendo, en, Sonora y el país.

Las Mesas por la Paz, no sirvieron, ahora son, Jornadas, y pues ahí viene el Presidente en, Febrero, a ver con que anuncios sale, previo a esto, el Gobernador, Alfonso Durazo, en Cananea y la Etnia Yaqui, ante los Problemas del Plan de Justicia.

El Senador, Napoleón Gómez Urrutia, birlo a ex mineros 55 millones de dólares, hace años, desde que estuvo en el exilio en, Canadá, y reclaman su dinero, y vaya para que hicieron por 3 días, cerraron, Cananea, y nadie entraba y salía, ante la desesperación de ciudadanos y transportistas, e inmediatamente el Gobernador a, México, a destrabar esto y poner mesas de diálogo.

Esto es lo que falta en, Vicam, por parte del sector del Transporte, público y de carga, un bloqueo total, ante la inacción de autoridades, verán que inmediatamente se resuelve el problema, como en, Cananea ¡Ya basta!

En cuanto a anuncios sobre qué planes se trae para, Cajeme, el Presidente, en cuanto a la alta incidencia del crimen, veremos, opinaremos, lo que sí, será un gran error, reitero, si anuncia el famoso Acueducto del "Oviachi" a territorio Yaqui, 167 kilómetros, con un costo de ¡2 mil millones!...¿ Y agua de dónde?, esto hasta el mismo, Gobernador, CONAGUA, INPI, lo deben de entender...pero nadie le lleva contras a AMLO, en este tema, solo, Cuauhtémoc Cárdenas, se lo dijo en su cara.

En fin, en cuanto a inseguridad, otro mes de dos dígitos en, Cajeme, mal; Guaymas, Empalme, y SLRC, se esta poniendo como, Ciudad Obregón, muy violento y una sociedad acostumbrada, y con miedo, y que esta perdiendo su capacidad de asombro

TADEO

Por cierto, para dar cuenta de que no hay escrúpulos en el crimen, y que ningún plan funciona, exhumar el cuerpo de un Bebé, hacerle incisiones para meterle droga e introducirlo en un Penal de, Puebla, para después tirarlo, cual, basura, en un contendedor, da cuenta de la degradación del ser humano, de estas gentes, y de policías, custodios, que permitieron esto.

Y todavía los Padres, que dieron cuenta de esto, fueron amagados, amenazados, que el Gobernador, corrió a todos, incluso al Secretario, era obligado, yo me preguntó ¿Cuántos casos mas de estos que no se saben?, que corrupción, que impunidad, que degradación como sociedad, y una autoridad permisiva, que solapa, y un Presidente, que desde su púlpito, mañanero, le echa culpa a medio mundo, y divide, polariza, a los mexicanos, con su cuarta transformación...deformación que vivimos en todos los ámbitos

HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA

Cuando estaba el programa Apolo de la NASA que enviaba astronautas al Espacio, a la luna, a veces era recurrente la frase del Capitán "Houston, tenemos un problema" y se resolvía.

Esta semana, salió a la luz pública, un problema, pero este de incongruencia ante los principios que pregona, de austeridad republicana, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Mexicanos contra la Corrupción, saca reportaje de la lujosa casa en la que vive su hijo, José Ramón, en, Houston, y la relación que hay por contratos petroleros de PEMEX allá, obvio una residencia con todos los lujos, en donde no solo come "arroz, frijoles, y maíz" como dice el, Presidente, que debe ser nuestra dieta, y él también viviendo en un Palacio, cuyo costo de mantenimiento es de ¡ 6 millones! mensuales, datos oficiales.

Pero él tiene otros datos, todas las mañanas dice lo que él quiera, y culpa que son los medios, guerra sucia, y pues los miércoles, pena y vergüenza, la señorita, Elizabeth Vilchis, con un pánico escénico, tartamudeando, intentando defender al Presidente, y patético lo que dice en su serie "Quien es quien en las mentiras".

Dos ejemplos; "Es verdad lo que dicen medios, pero exageran" y la de esta semana "NO se regalaron 200 ventiladores a, Cuba..se donaron" puras de esas, y cada semana, pero 80 mil pesos de sueldo, salir a cuadro a nivel nacional, aunque la riegue, y no tener dignidad, tiene su precio.

VAYA FUNCIONARIOS ¿Y EL CONTRALOR?

Vaya de lo que se entera uno, no sé si el Contralor, Guillermo Noriega, o el propio, Gobernador, Alfonso Durazo, de funcionarios que están en su administración, y no coincide con su visión de cambio y transformación.

En la Sub Secretaría de Ingresos, esta, Luis Alonso Osuna, él fue operador en el área de, Hacienda, en el sexenio de, Guillermo Padrés, de los altos funcionarios, Castillo y Ávila, mismos que vivieron procesos penales en la cárcel, hoy este precitado personaje, en un alto puesto, nada más y nada

menos que en Ingresos.

Y luego resulta que como Director de Auditoría Fiscal, está un ex funcionario ¡Inhabilitado! José Manuel Orduño, acusado de desvíos millonarios cuando fue Tesorero de Empalme, con MORENA, un municipio, que cada trienio es saqueado, y no pasa nada.

¿Y esto? ¿Por qué se permite, Contralor, Guillermo Noriega? ¿Qué pasa, Secretario de Hacienda, Omar Del Valle Colosio? ¿De qué se trata? ¿Esta enterado el Gobernador de esto?

Hay un antecedente reciente, la gente que iba a pagar placas y tarjetas de circulación, aquí en, Obregón, y en otra agencia, no había, el colmo, ciudadano queriendo pagar ¿Qué paso? Pues que licitación "amañada" y se canceló, para la compra de placas y tarjetas.... ¿NO mentir, no robar? y lo pregona MORENA.

Y ahí viene un proceso de regularización de automóviles “chocolates”, en donde el ciudadano tiene que ir a agencia aduanal a hacer los tramites ¿Pero irán a la frontera, a Guaymas?

Y aquí es donde se pone lo delicado el asunto, porque en todas las entidades, si meten las manos los "lideres" PAFAS y funcionarios de haciendas estatales, pues ya sabrán, estamos como dije, ¡de ingresos por un monto aproximado de 450 millones de dólares...! Que manoteadero!

Se supone costará 2 mil 500 pesos, ya andan diciendo en entrevistas los "líderes" que serán 6000, que hay que sumar esto, lo otro, y seguramente será más, para facilitarle las cosas a los que tienen autos de ese tipo.

Luego vendrá la comercialización, en deterioro, como dije, de la industria automotriz y de la AMDA, quienes generan empleo, pagan impuestos, pero pues este negocio, esta mafia de la importación, deja redituables ganancias, y lo peor, esto seguirá, y luego en unos años más, otro programa...y robadero de dinero, que siga campeando la corrupción e impunidad.

VIVIR FUERA PRESUPUESTO...ERROR

NO cabe duda que vivir fuera del presupuesto, aunque se quejen que arcas están quebradas, supuestamente, es vivir en el error, esta semana, varios cartuchos quemados ¡perdón! Ciudadanos que quieren democracia, gobiernos de ciudadanos bla bla bla, firmaron cartas de intención para formar nuevas organizaciones, partidos políticos.

Que "Partido Sonorense" "Partido independiente Sonorense", el nombre es lo de menos, pero por oficinas del IEE y de ¿Participación Ciudadana? pasaron; Alí Camacho, Fernando Valenzuela, Manuel Hernández, la activista, Petra Santos, más famosa en últimos meses por escándalos en vía pública con, Benjamín Aguirre, que sus luchas, y también otra persona, supuestamente ligado a, Norberto Barraza y Pancho García.

SE repite pues, lo de cada 3 y 6 años, tal como paso en el pasado proceso; partidos que nacieron, y desparecieron, pero candidatos como, el "Temo" Galindo, y el "Bebo" Zatarin, recibieron su premio, por paleros, con sendos puestos en el ISIE y CECOP.

Y lo mismo pasara en el 2024, aunque cumplan con requisitos, como el Lupillo Curiel, con su MAS, recibió dinero público y luego...hueso.

¿Quiénes serán los paleros?¿Quienes recibirán autorización? Veremos, y cuanta lana les asignan para repartírsela entre ellos, y el ciudadano, harto de esto, se aleja de las urnas, y no contribuye a construcción de una veradera democracia, y el partido en el poder gana con la división.

correo; arturoballesteros@homail.com

Twitter; @ABN58