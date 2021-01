AMLO asegura que el gobierno desplegará 10 mil brigadas para vacunar a adultos mayores

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles, en su conferencia diaria, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el gobierno mexicano desplegará 10 mil brigadas para vacunar contra el Covid-19 a los más de 12 millones de adultos mayores que hay en el país, empezando por las comunidades más apartadas.

De acuerdo con información proporcionada por Milenio, el mandatario tabasqueño precisó que en total, estarán participando en el operativo 120 mil personas, además cada brigada estará integrada por 12 personas de las cuales serán dos vacunadores, cuatro promotores sociales, cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas y dos voluntarios.

Te podría interesar: SRE: Vacuna contra Covid-19 de AstraZeneca se aplicará a finales de marzo

Asimismo, el mandatario señaló que se prevé que la inoculación para adultos mayores sea con la vacuna creada por la empresa china CanSino Biologics, debido a que requiere de sólo una dosis para inmunizar y no necesita condiciones extremas de refrigeración.

Lee también: Funcionario expone que Chiapas está listo para clases presenciales; se consultará con padres

De la misma forma, el dirigente nacional comentó que el operativo estará acompañado por la Guardia Nacional, para garantizar la seguridad de las brigadas y de las vacunas.

La Guardia Nacional va a participar en todo el operativo, va cuidar las vacunas para que no haya desvíos o no haya maldad de gente que quiera que las cosas no se hagan bien. Vamos a estar muy pendientes, pero sobre todo nos va a ayudar la gente el pueblo, como siempre", resaltó.