Crisis en el PAN: Llueven críticas a Marko Cortés por sus previsiones para las elecciones

Ciudad Obregón, Sonora.- Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), soltó una bomba en la institución al dar a entender que no tienen posibilidades de ganar más que una de las seis elecciones estatales que habrá en 2022.

Diversos militantes del PAN han criticado al líder del partido e incluso el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, reveló que Cortés también duda de que tengan posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de 2024.

Los dichos de Cortés Mendoza desataron molestias en el partido, acusándolo de tener una actitud derrotista y doblegada al presidente Andrés Manuel López Obrador, al grado que símbolos de Acción Nacional como Francisco Domínguez, exgobernador de Querétaro, el exaspirante a la gubernatura de Tabasco, Gerardo Priego, y el exlíder nacional del PAN, Gustavo Madero, ya exigen su renuncia.

El senador Gustavo Madero declaró que es terrible lo que provocaron internamente las declaraciones del líder panista, pues la militancia está desconcertada, desanimada y triste, porque “si el presidente tiene esa actitud derrotista de arranque, pues no se imagina cómo van a estar las tropas para ir a la batalla si el general declara que no hay nada que hacer y se va a perder”.

Esto nos habla de una dirigencia que no sólo claudica de arranque, sino que no tiene un liderazgo, no tiene una fuerza de arrastre para cambiar las cosas. Sería muy generoso que renuncie, yo creo que es lo único que puede suceder, que renuncie o que se abra a elecciones primarias, una de las dos”, dijo Madero.