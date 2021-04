Excomentarista de TV Azteca va tras la diputación en Hidalgo; representará a este partido

Huejutla de Reyes, Hidalgo.- Un personaje que durante quince años se desempeñó como reportero, ahora busca ser diputado por Partido Encuentro Social.

Se trata de Omar Zerón, quien considera que la política necesita renovarse con nuevos rostros que no estén "quemados", y con personas dispuestas a atender las necesidades del municipio Huejutla de Reyes.

Siempre he sido un muchacho que ha querido ayudar a su comunidad, siempre me he interesado en que mi pueblo natal, Huejutla, sea conocido, pero por las cosas buenas que tiene y esa es mi intención, ayudar a mi municipio y ayudar al país en general".