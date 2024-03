Sheinbaum lamenta hallazgo de 10 cadáveres en NL y reacciona a mensaje de Xóchitl Gálvez

Pesquería, Nuevo León.- La noche del miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL), desplegaron un operativo en inmediaciones de las carreteras Miguel Alemán y Ojo de Agua, en el municipio de Pesquería, luego de que fueran localizados 10 cadáveres calcinados. Este evento causó controversia, ya que, además, horas después arribaría a dicha ciudad la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante este hallazgo, Xóchitl Gálvez, abanderada de la Coalición Fuerza y Corazón por México, quien va abajo en las encuestas de preferencias, envió un mensaje a su contrincante, la morenista, sobre lo que se encontraría en Pesquería: "Diez cuerpos calcinados". En este mismo texto, le dijo que "dejara de mentir" de que México "está mejor que nunca" y que enfrentara las consecuencias de abrazar a los delincuentes.

La respuesta de Sheinbaum Pardo momentos después de este escrito, cuando inició su evento de campaña frente al Palacio Municipal de Pesquería a las 11:00 horas, tiempo local. La abanderada del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró lo siguiente:

No voy a entrar en discusión con ella [Xóchitl Gálvez], pero es doloso decir que el presidente pide abrazos para los criminales, cuando ha dicho eso, además yo tengo resultados. De los tres que competimos soy la única con resultados en seguridad. A mí no me dicen cómo le vas a hacer, qué hice. Yo reduje en 50 por ciento los homicidios dolosos en la Ciudad de México en 4 años", expuso la doctora que busca la presidencia de México.