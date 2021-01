VIDEO: Familiares de joven que murió en cirugía dan golpiza a médico cirujano

Ciudad de México.- El médico José Navarro decidió alzar la voz y denunciar que hace casi dos meses fue víctima de una agresión física por parte de familiares de una joven que murió durante una cirugía a causa de una infección.

En las redes sociales se comenzaron a difundir los videos que muestran el momento en el que un grupo de personas atacan a golpes al cirujano cardiotoráxico, a quien acusan de de "matar a la niña" durante la intervención quirúrgica.

Te podría interesar: Hombre discute con su esposa y la mata a disparos; lo procesan por feminicidio

Ante esta delicada situación, el médico Navarro decidió salir a romper el silencio y en una entrevista retomada por Noticieros Televisa comentó cómo se dieron los hechos.

Me sacan prácticamente de quirófano a patadas a golpes, me bajan primero entre dos, cuando bajé ya había un tercero, luego otro cuarto sujeto. Me sacan de la clínica a golpes, a amenazas", comentó.