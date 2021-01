VIDEO: Así habló Yaz de su infierno, la niña de 7 años que murió tras maltrato familiar

Ciudad de México.- El pasado 28 de diciembre, Yaz de 7 años de edad perdió la vida después de estar cuatro meses internada a causa de las graves heridas que le provocó ser maltratada por sus familiares.

La niña originaria de Puebla llegó al hospital con un pulmón colapsado y hemorragia interna. Médicos que la atendieron aseguraron que no era la primera vez que la menor era internada por sus heridas.

Cuando llegó, confesaron algo que estremeció a la sociedad. La niña les dijo: "No me curen, quiero morir", en un grito desesperado de huir de sus agresores, su propia familia.

Según reportan varios medios, los bisabuelos piden justicia tras su muerte. Los padres biológicos de Yaz quedaron puestos ante las autoridades por el cargo de violencia intrafamiliar, al igual que su madrastra Mónica. Esta última ha sido señalada en redes, junto al padre de la menor, como la principal agresora.

En redes, durante los últimos días, filtraron un estremecedor video donde la pequeña cuenta cómo la maltrataban, sin embargo, pronto se supo la verdad detrás de esto.

Según reportes de varios medios locales, la madrastra de Yaz fue quien la cuestionó en el video y la presiona en la grabación para que cuente lo que pasó, quiénes y cómo la agredieron. La niña aseguró en el video que su madre presuntamente no hacía nada para detener el abuso y nunca intercedió por ella.

Me pegaron (...) Fueron mis tíos los que hicieron eso y me echaban la culpa, por eso me estaban pegando (...) Mi mamá no me dijo nada, no me hizo nada, ni me ayudó. No dijo: 'Déjenla en paz'. Se quedó calladita y sentada en la mesa", cuenta la menor.