Hallan el cuerpo de un hombre sin vida tirado en un edificio abandonado de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del pasado lunes autoridades de Ciudad Obregón se movilizaron luego de que se reportara la presencia de un hombre tirado en un inmueble aparentemente abandonado; este ya no tenía signos vitales.

De acuerdo con los primeros informes, el hallazgo del ahora occiso se dio cerca de las 12:30 horas del pasado lunes 27 de diciembre, en un edificio abandonado ubicado en la calle Jalisco y 6 de Abril.

Se detalló que la víctima, quien aún no ha sido identificada por las autoridades, sería un hombre de 40 años de edad, de complexión delgada, tez morena, cabello rizado y barba entrecana.

Vestía una playera de color blanco, pantalón corto café, calcetines violetas y tenis en tono claro.

Si bien paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron para atender al ahora occiso, se detalló que este ya no tenía signos vitales; no obstante, su cuerpo no presentaba heridas o señas de violencia, por lo que no se habría descartado la posibilidad de homicidiob.

Elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE-Sonora) se encargaron de levantar el cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

