Ola de asesinatos es "respuesta" del crimen a "estrategia" aplicada en Cajeme asegura Seguridad Pública

Ciudad Obregón, Sonora.- Para el director de Seguridad Pública, Cándido Tarango, los más de 16 asesinatos ocurridos en los últimos cuatro días en Cajeme son la “respuesta” que da el crimen organizado ante “su estrategia” aplicada. Sin embargo, para muchos de los ciudadanos no hay resultados visibles mientras que las carpetas de investigación por homicidio doloso se incrementan.

“Estos hechos del fin de semana, son la consecuencia de los operativos que se han llevado a cabo en Cajeme, en coordinación de los tres órdenes de Gobierno”, afirmó Cándido Tarango para TRIBUNA. El capitán de fragata dijo que espera que los hechos no se repitan pero que a la comunidad de Cajeme no le quede duda que siguen trabajando para que “la paz regrese al municipio, a la ciudadanía le pido que por favor sean precavidos y respetuosos hacia la autoridad, y que confíen en nosotros, ya que estamos para apoyarlos y garantizar su seguridad”.

Industria Privada pide más elementos

Julio César Pablos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Cajeme, comentó que sería de aplaudirse el reforzar los elementos de Seguridad Pública en la calle. “Desafortunadamente los índices delictivos no bajan, sigue habiendo violencia. Esperemos que de alguna forma logremos avanzar en este tema, es una situación complicada. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, mantenemos comunicación con las autoridades y estamos pendientes de esta situación”.

Policía se encuentra "bien"

Sobre el estado en el que se encontró el elemento de tránsito que fue privado de su libertad el domingo, Cándido Tarango, dijo que "gracias a Dios" no presentó ningún golpe. "No estaba golpeado ni maltratado, si estaba desconcertado, pero no había ningún daño físico". Además negó que los secuestradores estuvieran pidiendo la liberación de los detenidos del Campo 5 para soltar al oficial.