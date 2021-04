Víctima de Salgado Macedonio presentará evidencia que sí fue violada; defensa la soborna

Acapulco, Guerrero.- Luego de ser acusado de violación por una mujer quien aseguró haber trabajo para el periódico que Felix Salgado Macedonio dirigía en Acapulco, la víctima asegura que la defensa del exsenador le ofreció cinco millones de pesos para retirar los cargos.

Cabe destacar que la mujer, de quien se ha mantenido la identidad en secreto, denunció a la Fiscalía del Estado de Guerrero para "dejar de acosarla", incluso, reiteró que es el abogado Xavier Olea quien se encarga de llevar su caso ante las autoridades correspondientes, pues ella cuenta con material que demuestra que Salgado Macedonio sí la violó.

Al respecto, la primera mujer que ha señalado al excandidato al Gobierno de Guerrero de haber cometido tal delito, adelantó que será en los próximos días que difunda dicho material que le dará veracidad a su caso al tiempo de demostrar la culpabilidad de Salgado Macedonio.

"A ti, Félix Salgado Macedonio te digo, no me interesa la propuesta de los cinco millones de pesos que me ofrecieron tus abogados para firmar el desistimiento de mi denuncia, no me interesa tu dinero, solo exijo justicia y poder vivir sin miedo", destacó la mujer en una carta que envió al periódico Milenio.

Hoy el @TEPJF_Informa canceló la candidatura de Salgado Macedonio, uD83DuDE4CuD83CuDFFD. Pero la batalla continúa. Vamos a seguir insistiendo; a sumarnos a todas las acciones, y buscar por todos los medios que un violador deje de ser Senador. #UnVioladorNoSeraGobernador pic.twitter.com/1dqxGxu6DL — Sofía Castro Guerrero (@sofiacastrog) April 28, 2021

La denuncia por violación fue interpuesta en noviembre del 2020 y en ella la víctima asegura haber sido abusada por Salgado Macedonio en al menos tres ocasiones, sin embargo, tras haber expuesto los hechos, la mujer insiste en que ha sido víctima de señalamientos, al tiempo de llamarla "oportunista".

Tras dicha denuncia, Morena retiró la candidatura a Salgado Macedonio, sin embargo, esta fue ratificada por el Instituto Electoral de Guerrero para después ser quitada de nueva cuenta por el Instituto Nacional Electoral bajo el argumento de no haber entregado los gastos de precampaña.

Legisladoras de Morena y mujeres del medio artístico y la opinión pública, lanzaron en redes sociales la campaña 'Rompa el pacto', mediante el cual se pedía al presidente Andrés Manuel López Obrador retirar dicha candidatura y evitar poner en puestos de elección popular a una persona acusada de violación que, para el momento, ya acumulaba más víctimas.

Merece que la ley le sea aplicada y pague por lo que me hizo", denuncia la víctima.

Felix Salgado sin fuero y al juzgado. #UnVioladorNoSeráGobernador pic.twitter.com/DQA2hr28w1 — Sofía Castro Guerrero (@sofiacastrog) April 27, 2021

Fuente: Milenio