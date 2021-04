¡Era su jefe! Doctora denuncia a ginecólogo por abuso; la besaba a la fuerza frente a pacientes

Colima.- Una doctora denunció a su compañero de trabajo, jefe del área de ginecología y obstetricia por acoso, abuso y violencia sexual hacia ella, en el Hospital Regional Universitario de la entidad.

Pese a que los acontecimientos se suscitaron en 2019, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) ha comenzado a investigar el caso, ya que en su momento, según el organismo, no se le proporcionó la ayuda necesaria a la doctora.

De acuerdo con la víctima, el ginecólogo la abrazaba y besaba sin su consentimiento, incluso cuando había pacientes en el consultorio que compartían. "Doctor, ya déjeme ir", le pedía la mujer en múltiples ocasiones.

Me tomaba de la cintura con ambas manos, acercaba su cara a mis oídos y comenzaba a besarme. Yo lo empujaba, pero no lograba quitármelo de encima. Le pedía que me dejara ir y sólo me apretaba más fuerte”.