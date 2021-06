FUERTE IMAGEN: Asesinan a tiros a hombre clave en el caso de los 43 de Ayotzinapa

Guerrero.- Por la tarde del pasado miércoles 16 de junio, el excoordinador regional de la Policía Investigadora Ministerial, y pieza clave en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, fue asesinado a balazos cuando se encontraba en su negocio "El Sargento".

El homicidio tuvo lugar sobre la carretera Iguala-Taxco, alrededor de las 13:00 horas. Humberto 'El Guacho' Velázquez Delgado atendía su local de artículos policiacos, militares y deportivos, mismo al que irrumpió un comando armado y abrió fuego en su contra.

La víctima quedó tendida sobre el suelo en un charco de sangre, al momento que las autoridades revisaron su cuerpo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que confirmaron su muerte. En seguida, la Policía Estatal desplegó un operativo de búsqueda, no obstante no dieron con el paradero de los autores del crimen.

Cabe destacar que Velázquez ya había sobrevivido a un ataque en el que recibió un balazo en el rostro, no obstante, los elementos que lo acompañaban fallecieron durante la emboscada cerca de Chilpancingo. En otra violenta escena, sujetos desconocidos mataron a su hermano y a uno de sus hijos, Julio Velázquez y Jonatán Velázquez.

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 han señalado al comandante como líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, lo cual lo vinculaba directamente con la tragedia.

