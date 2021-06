Tenía 13 años: Renata acusó a su padrastro de grabarla en el baño y él la asesinó a sangre fría

Ixtapaluca, Estado de México.- A 7 meses del brutal feminicidio de la menor de 13 años Renata Martinely, su presunto feminicida, su padrastro, sigue libre.

El caso sigue en impunidad pese a que colectivos y familiares aseguran que existen pruebas y antecedentes que señalan al hombre llamado Daniel como el autor material del crimen cometido en noviembre del 2020.

Todo comenzó cuando Karen Reyes, madre de Renata, conoció al sujeto y empezó a salir con él. El hombre era quien le rentaba la vivienda ubicada en la colonia Plutarco Elías Calles a ella y a su hija.

En junio del 2020 terminaron ya que la menor le contó a su madre que el sujeto dejaba la cámara de su celular encendida en su baño para grabarla mientras ella se bañaba. Ambas lo denunciaron, sin embargo, autoridades presuntamente desestimaron su caso porque "no se consumó el acto".

La madre de Renata consiguió un nuevo trabajo luego de que terminaran, sin embargo, era amenazada constantemente por el sujeto para que volvieran. Le llamaba y mandaba mensajes seguido pidiéndole regresar, a lo que ella se negaba.

Él me dijo una vez: 'Has de querer que vaya y te haga un desma..., que no te deje llegar a tiempo a tu trabajo'", dijo Karen.