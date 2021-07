Aranza Ramos fue marcada por la tragedia hace 7 meses; buscaba a su esposo y encontró la muerte

Guaymas, Sonora.- Tras los hechos de violencia registrados en la Comisaría de Ortiz, Municipio de Guaymas, que le costaron la vida a Aranza Ramos, integrante de los colectivos ‘Madres y Guerreras Buscadoras de Sonora’ se ha generado una gran consternación en la región, pues la mujer de 26 años y madre de una pequeña de dos años solo buscaba traer ‘de vuelta’ a su esposo desaparecido el pasado 6 de diciembre.

Fue el pasado 6 de diciembre cuando la joven Gladis Aranza Ramos Gurrola de 27 años festejaba su matrimonio con Bryan Omar Celaya de 28 años, cuando en medio de la celebración, un comando armado ingresó al lugar donde se desarrollaba la recepción para privar de su libertad al recién casado, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

Desde entonces, la aguerrida mujer se incorporó al colectivo de buscadoras e inicio la exhaustiva búsqueda de su esposo.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos por localizarlo y devolverle la paz a su alma y a los familiares de Bryan Omar, finalmente, estos se vieron interrumpidos la noche del jueves 15 de julio, cuando un grupo armado arribó a su domicilio para arrebatarle la existencia a balazos, dejando en orfandad a una pequeña de dos años.

Ocho horas anteriores a su asesinato, y mediante sus redes sociales Gladis había solicitado a su familia y amigos compartir una vez más la ficha de búsqueda de su pareja, ya que se cumplían 7 meses y 8 días sin saber de él.

Te vamos a encontrar mi amor, espérame un poco más. Por favor si tú sabes donde esta házmelo saber. Solo quiero poder tener una poca de paz. Ya son 7 meses sin saber de él y ya no creo poder continuar más. Ayúdame Dios mío” escribió en Facebook.

Además de que el suceso causó una gran consternación en la región, el inesperado hecho afectó de sobremanera sus compañeras de los colectivos Madres y Guerreras Buscadoras quienes exigen justicia para su extinta colega y amiga.

En ese sentido, las integrantes del Colectivo ‘Guerrera Buscadoras de Sonora’ se pronunciaron en sus redes y manifestaron: “Nos están matando. Hoy le tocó a Aranza Ramos, nos amenazan, nos destierran como a nuestra líder y fundadora de Guerreras Buscadoras, Maryte Valadez Kinijara. Solo queremos buscar a nuestros desaparecidos, no queremos culpables. Ni siquiera justicia por los que se llevaron a nuestros desaparecidos. No queremos seguir desenterrando muertos para enterrarnos vivas.

Solo queremos buscarlos hasta encontrarlos, los buscamos porque los amamos. Hacemos un atento llamado a los tres niveles de Gobierno. Se buscan porque están desaparecidos y de nuestra lucha, de nuestro dolor y se están violando nuestros derechos. Nos re victimizan, Exigimos protección, seguridad para nuestras búsquedas. Ya que por necesidad, y por amor tenemos que salir a buscar a nuestros desaparecidos ya que las autoridades no lo hacen”.

Al respecto, Cecilia Patricia Flores Armenta, líder y fundadora del Colectivo ‘Madres Buscadoras de Sonora’ lamentó el asesinato de Ramos Gurrola y puntualizó que en memoria de su extinta compañera no bajarían la guardia.

Tomaremos su ejemplo, ella lucho hasta pagar con su muerte algo que no debía. Ella lucho incansablemente por buscar y encontrar a su esposo. A lo mejor no lo logró, y a lo mejor encontró algo que la perjudicó y que no sabemos, porque ella desde el 6 de diciembre su pareja desapareció, ella se mantuvo en la búsqueda incansable por traerlo de nuevo a casa y esto le costó la vida, lamentablemente”.

A lo que Flores Armenta añadió “No debemos rendirnos, menos con esto que pasó. Nosotros no les tenemos miedo, los respetamos porque sabemos la magnitud de lo que logran hacer y lo estamos viviendo en carne propia”. Yo les digo, a mis amigas, que esto no nos tiene que derrumbar, nos tiene que fortalecer en honor a Aranza Ramos. No nos debemos dejar caer, debemos de seguir luchando por traerlos de vuelta a casa”.

De esto que, los diversos colectivos de búsqueda en el Estado, el Observatorio Sonora por la Seguridad (OSS), el Consejo Nacional Ciudadano condenaron el asesinato de la fémina y exigieron justicia y el pronto esclarecimiento del asesinato de Aranza Ramos.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia (FGJE) ya inició las investigaciones por el feminicidio de la mujer y a través de la Trilogía Investigadora, la FGJE de la entidad busca a los responsables del hecho que consternó a los habitantes de Guaymas, Empalme y al Estado en general.

