Tragedia en Cajeme: Hallan muerto a Ángel Alejandro de 15 años, desaparecido desde febrero

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de casi 5 meses desaparecido, encuentran sin vida al menor de 15 años Ángel Alejandro Sánchez García en Loma de Guamúchil.

El colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón confirmó la lamentable noticia este martes 6 de julio tras varios meses de búsqueda. Según informes, el joven desapareció el 13 de febrero del 2021 en Cócorit, Sonora. Desde ahí no supo más de él.

Aunque se desconocen más detalles del hallazgo, se sabe que su muerte habría sido de manera violenta pues sus familiares condenaron en redes la manera en la que fue encontrado.

Niño me dejas un gran dolor, te fuiste de la manera más horrible todavía no lo puedo creer. Apenas 15 añitos, te quedaba toda una vida por delante pero no fue así, ahora estas en el cielo con Dios. Vuela muy alto y de allá donde estés cuida a tus papás y hermanos. Siempre en mi corazón", escribió un familiar del joven.