Cajeme: Así se celebra el Día de Muertos en una ciudad donde impera la muerte y la violencia

Ciudad Obregón, Sonora.- El Día de Muertos resiste a desaparecer. La conmemoración solemne que aguarda por el regreso de los fieles difuntos se conserva en Blanca, Ricardo y Eduardo, tres ciudadanos de Cajeme que, conscientes del entorno violento donde residen y pese a los asesinatos de todos los días, se sienten con la responsabilidad de hacer que la festividad no se pierda.

Mediante la elaboración del pan de muerto, vendiendo arreglos florales para los difuntos o haciendo un altar al interior de sus hogares, es como preservan la tradición.

Si bien están de acuerdo con que la muerte es de todos los días y se ha “normalizado”, los tres consideran que es necesario que la fecha no se abandone y trascienda a las futuras generaciones.

Blanca Lidia Mendoza, quien se dedica a la venta de flores en Ciudad Obregón dentro del Mercado Municipal, considera que aún con la pandemia y con la creciente situación de inseguridad en las calles, la tradición debe permanecer.

Hay mucha gente que todavía conservamos esta bella tradición, se podría decir que es algo que llevamos en la sangre, porque nuestros padres nos la enseñaron y es muy importante seguirla impulsando, ya que hablamos de una tradición que no solo es familiar, sino que es propia de los mexicanos”, dice para TRIBUNA.

En su puesto, Blanca ha colocado una Catrina de dos metros de alto con colores muy vibrantes, a forma de que quienes lleguen a comprarla puedan recordar la fecha.

Asegura que, si bien es cierto que en estos 2 últimos años algunas personas han decidido no acudir a los panteones para protegerse de posibles contagios y por la inseguridad, los ciudadanos no dejan de conmemorar este día, pues muchos han optado por elaborar su propio altar en casa.

Esto es algo que no se acostumbraba mucho acá en el norte. Se podría decir que es una de las cosas buenas que trajo la pandemia, el que se haya adoptado esta costumbre. Considero que es nuestro deber seguir conservando las tradiciones para las nuevas generaciones, es por eso que en mi caso me tomé la libertad de elaborar una catrina para mi negocio, porque no solo es vender las flores, sino que la gente vea que somos tradicionalistas”, menciona.