Mariscal y Tarango irán mañana al banquillo de los acusados en Palacio Municipal

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a distintas observaciones detectadas por los regidores que integran la Comisión Especial Plural durante el proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento, el exalcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado y el director de Seguridad Pública, Cándido Tarango Velázquez, deberán comparecer mañana ante los ediles para aclarar todas las dudas que estos tengan.

Aunque los regidores aseguraron a TRIBUNA no tener conocimiento de que el expresidente municipal y el capitán de fragata hayan confirmado su asistencia ante la Secretaría General del Ayuntamiento, ambos fueron citados para el 23 de noviembre de forma presencial. En el caso de Mariscal Alvarado, a las 10:00 horas de la mañana y en el caso de Tarango Velázquez, a las 12:00 horas.

LES PEDIRÁN CUENTAS CLARAS

Alejandro Monge, regidor por Morena y presidente de la Comisión Especial Plural, recordó que ambas comparecencias serán transmitidas por medio de redes sociales, con el fin de hacerlas públicas. Además dijo que se espera que el exalcalde y el director de Seguridad Pública aclaren todas las dudas de los regidores sobre el proceso de entrega-recepción, pues ambos incumplieron con la normatividad establecida.

En el caso de la Presidencia hay algunos temas qué tratar, aparte de que no cumplió con la normatividad, uno de ellos es que debe detallar los montos presupuestados. En cuanto a Seguridad Pública, se abordarán los temas de la adquisición de 100 tablets electrónicas y la información de la construcción de la Universidad de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, entre otros aspectos”, adelantó.

ALCALDE SE DESLINDA

El alcalde en turno, Carlos Javier Lamarque Cano, aseguró que las comparecencias quedarán completamente en manos de los regidores.

Es un asunto que concierne a los regidores y regidoras y yo he sido totalmente respetuoso, no he intervenido para nada. Ellos decidieron qué van a preguntar, así como el procedimiento”, informó.