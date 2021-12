Madres buscadoras de Sonora: "Las autoridades ocultan la verdad, nosotras la visibilizamos"

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En 2021, la violencia mostró su faceta más cruel en Sonora. Los crímenes de alto impacto fueron llevados al límite de lo que se considera terrorismo. Para los colectivos de búsqueda no ha sido diferente, y son particularmente las Madres Buscadoras de Sonora quienes viven en zozobra acechadas por las constantes amenazas y la indiferencia de las autoridades.

Aun así, no detienen su paso. Para ellas cada día es otra oportunidad de encontrar a sus hijos. Cada fosa y cada búsqueda en campo se convierte en la posibilidad de regresar la paz a una familia.

Labores de búsqueda de las Madres Buscadoras de Sonora. Créditos: Tribuna

Claro que tengo miedo, no soy de palo”, admite Cecilia Patricia Flores Armenta, líder del colectivo más grande del noroeste del país, “pero mi miedo más grande es no encontrar a mis hijos”.

En entrevista con TRIBUNA, Flores Armenta, hace un balance de todo lo que ha sucedido últimamente para ellas; su tercera jornada de búsqueda, las quejas que han presentado contra el gobierno del estado y la lucha constante contra el sistema, quienes hacen todo lo posible por ocultar una realidad que ellas tratan de visibilizar.

¿Cómo termina la tercera jornada de búsqueda? ¿Con qué se quedan del trabajo hecho?

“Fue de bendición a pesar de todas las trabas que tuvimos por parte de las autoridades. No de todas porque algunas sí trabajan ‘al 100’ con nosotras como es la Policía Estatal y la Guardia Nacional, pero por parte de servicios periciales la verdad sí nos deprime mucho la postura que tienen ante nosotras, después de que hacemos una localización ya no nos dejan seguir buscando, nos acordonan bien rápido los lugares y ya de ahí no puedes ni meterte, y miramos que todavía podemos hacer un poquito más ahí. También tuve un poquito de coraje con las personas que hacen el levantamiento del cuerpo, les pedí el favor para que se revisara una fosa que yo pienso que puede estar mi hijo, a mi me señalaron ese lugar desde el 2019, en ese entonces no pudimos buscar mucho porque se encontró una camioneta y ya se enfocó la autoridad en la camioneta y nosotros en la búsqueda, ya no supimos.

Ahora vuelvo al mismo lugar porque me llamaron por teléfono y me dijeron que fuera a ese lugar que ahí estaba mi hijo. Al empezar la búsqueda inmediatamente se empezaron a localizar las fosas. Yo pedí de favor que si se podía trabajar especialmente una fosa que tenía referido para que fueran los primeros ADN’s que salieran pero no quisieron dijeron que no, que iban a ir así conformes habían ellos marcado, y yo si me agüito porque si hubiera sabido lo hago diferente, pero yo por cumplir con ellos y sus protocolos.

La verdad para nosotras se puede decir que la brigada fue de gran bendición, nos faltaron carros porque tuvimos que dejar personas de un municipio a otro, pero fue de gran bendición. Hicimos 9 días de búsqueda con todos los puntos positivos, solamente en Nogales no localizamos cuerpo, fue en la costa donde localizamos 17 fosas, pero nomás procesaron 14, nosotras contabilizamos más de 20 cuerpos”.

Ha sido un año muy violento, especialmente para ustedes, están viviendo amenazadas, tu Ceci estás desplazada, lejos de Sonora.

“Se puede decir que todo es en contra de nosotras, cuando no debería de ser, cuando se debería de trabajar, ellos (las autoridades) deberían trabajar en eso (localizar a los desaparecidos), porque a ellos les pagan, y deberían de agradecer que nosotras las mujeres hagamos algo por lo que ellos están ganando. Nos deprimimos mucho de esa situación, y porque maquillan las cifras, la verdad la ocultan y nosotros la visibilizamos y es por eso que tenemos problemas por visibilizar lo que ellos como autoridad quieren ocultar”.

¿Cómo ha sido el trato ya de este gobierno estatal a como cuando el gobernador era candidato, es decir, ha cambiado, les ha ayudado, cómo están trabajando?

“No ha cambiado en nada. Se puede decir que nos recibió (Alfonso Durazo), nos hizo el favor de recibirnos, pero hasta la fecha ni siquiera una de las promesas que hizo (cuando era candidato) ha cumplido. Ni siquiera una. Estamos como antes y como después. Así como empezamos, solas con picos y palas en las búsqueda de nuestros corazones, y (las autoridades) se dan cuenta de que sin tecnología, sin apoyos, sin todo lo que ellos tienen de herramientas para la búsqueda nosotros lo hacemos y tenemos más resultados y trabajo que lo que hacen ellos”.

¿De qué va está queja que interpusieron el pasado 6 de diciembre?

“Es una queja que pusimos ante la quinta visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos contra Alfonso Durazo por su falta de apoyo a los colectivos; contra la Fiscalía de Sonora por su falta de apoyo, porque no hace nada y por mucha negligencia que hay, y contra del Comisionado de Búsqueda de Sonora que nunca ha servido para nada, nunca nos ha apoyado a nosotros los colectivos”.

Particularmente el Comisionado de Búsqueda es todo un tema, ¿han expresado al gobernador su molestia con el comisionado?

“Claro, pero el señor este (José Luis González Olivarría, titular Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado) con otro colectivo unidos se pusieron a juntar firmas, que son ficticias, porque ellos dicen que la mayoría de los colectivos están votando para que se quede, cuando la mayoría de colectivos no lo quiere. Porque no trabaja de los colectivos, labora solamente con unos cuantos y en lugares muy cercanos porque nunca tiene recursos, y yo digo: ‘¿Y los recursos y los millones que da el presidente para qué son? ¿para qué se utilizan?’.

Entonces la queja que pusimos es contra Alfonso Durazo por su falta de sensibilidad y su falta de palabra y el nulo apoyo que ha dado a Madres Buscadoras de Sonora. Y contra la Fiscalía porque si nosotros decimos ‘encontramos tantas fosas’, ellos dicen ‘no, son tantas, nada más’, pero jamás volvemos a saber una información.

Yo quiero saber en la fosa uno qué se encontró, en la fosa dos qué se encontró, porque en todos esos cuerpos a mi me aseguran que ahí está mi hijo. Ellos siempre tratan de ocultar y nosotros de visibilizar y esos son problemas. Necesitamos que haya mesas de trabajo con todos los colectivos, no solo con unos cuantos como lo acostumbran a hacer. Y pues al Comisionado de Búsqueda si tenemos que juntarnos todas las víctimas y cerrar las oficinas lo vamos a hacer, porque es una persona (José Luis González Olivarría) insensible con poca empatía, porque es un grosero no se le puede hablar porque ya está gritando, y porque me pidió que me retire de buscar para ver lo que él está haciendo, pero ¿por qué me tengo que retirar? ¿por qué le pide a una madre que deje de buscar?. Él no tiene ningún derecho de pedirme eso.

Cuando Lety (su compañera fue privada de la libertad el pasado 30 de octubre) desapareció yo le dije ‘me retiro si usted me ayuda a buscar a Lety y la encuentra con vida’ ni siquiera me respondió”.

¿Qué sigue para ustedes en 2022?

“Es que no sabemos qué va a pasar, con todo lo que ha pasado ya hasta tenemos miedo, no sabemos de quién nos tenemos que cuidar. Después de que salí de la Comisión de Derechos Humanos yo les dije ‘la verdad tengo más miedo ahora que antes porque ahora sí no voy a saber de quién me voy a cuidar’”.

Otro tema muy importantes, es la Fiscalía, porque ellos presumen resultados su humanización que tratan mejor a la víctima que están mejorando sus números, pero se ve todo lo contrario ¿por qué están tan lejanos?

“Yo te puedo presumir que tengo un carro del año cuando ando a pie. Así igual con la Fiscalía. ¿Qué trabajo pueden presumir cuando supuestamente hay carpetas de investigación hechas por los familiares ya con el matón con la pistola en la mano casi casi y no han hecho nada?

¿Cuándo has escuchado que la fiscalía haga la localización de un cuerpo y lo transmita para que la gente sepa que tenía pantalón de mezclilla, zapatos negros, pantalón azul y traía tatuajes, para que la gente vaya y se lo entregen, cuándo haz visto eso?

La Fiscalía siempre trata de ocultar y nosotros de visibilizar y ese es el problema que tenemos. Es muy complicado y mucha gente me dice ‘oyes ¿no tienes miedo por tanto que dices?’ sí tengo miedo soy humana no soy de palo, pero mi miedo más grande es no encontrar a mis hijos y para encontrar a mis hijos tengo que gritar tengo que alzar la voz y tengo que visibilizar la realidad para que la gente vea y no se dejen de engañar. No estropeamos investigaciones, visibilizamos realidades.

Porque yo estoy desplazada y es más fácil para el gobierno desplazarme porque no han hecho ninguna investigación a pesar de que les di muchas pruebas, de los teléfonos, de los perfiles que me están amenazando, y sin embargo, hasta la fecha cada vez que voy no hay nada y la persona que llevaba mi caso ya lo sacaron de Hermosillo y lo llevaron a otro lugar, qué casualidad, qué fácil. Para ellos (la Fiscalía) es mejor que esté lejos, pero acá desde lejos, voy y hago búsquedas y con resultados positivos. Yo creo que si me matan, desde el infierno voy a venir a buscar a mis hijos”.

Pareciera que ni el crimen ni la autoridad quieren que ustedes sigan buscando

“Es que en realidad nosotras no sabemos, yo no puedo decir que a mí me amenazó el crimen organizado porque yo no sé por quién estoy amenazada. Pero lo que sí sé es que pise callos muy sensibles que fue lo que nos sacó del estado. Si a ellos les molesta que digamos la verdad, pues ni modo, es que tendrían que estar en nuestro lugar para entendernos pero como no están no les importa. Y la verdad no se lo deseo a nadie, porque mis zapatos les quedan grandes a muchos”.

