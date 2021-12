Transporte Público redujo sus unidades un 90% en Navojoa; concesionarios reportan crisis

Navojoa, Sonora.- En menos de un año, el número de unidades de transporte urbano en Navojoa se redujo hasta en un 90 por ciento, debido a desperfectos ocasionados por la mala calidad de las vialidades y a la crisis económica de los concesionarios que decidieron retirar los camiones de las calles.

Transportes Integrados de Navojoa (Tinsa) contaba con alrededor de 47 unidades, sin embargo, con el paso de los meses, el parque vehicular se redujo a 22 camiones, hasta llegar a cuatro, lo cual provoca un déficit en el servicio.

LA CRISIS

La pandemia disminuyó el número de usuarios del transporte público, además de las restricciones del Gobierno sobre el aforo permitido, lo cual provocó que la empresa no contara con liquidez para reparar las unidades que salían de servicio.

LOS AFECTADOS

Debido a que actualmente sólo hay cuatro unidades para cubrir las 54 colonias de la ciudad, algunos usuarios tienen que esperar hasta una hora para poder abordar el camión, mientras que otros, para ahorrar tiempo, se ven obligados en solicitar un taxi o servicio de plataforma digital, generando gastos de hasta un 500 por ciento más.

Los camiones de plano no pasan, tenemos más de una hora esperando uno y no llega, hace días escuchamos que estaban en huelga los choferes pero supuestamente ya se resolvió y es hora que el servicio no se compone”, afirmó Pedro Gastelum, vecino del Fraccionamiento La Herradura.