Cajeme: Personal educativo cuestiona regreso a clases presenciales en enero

Ciudad Obregón, Sonora.- A pesar de que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, reiteró que el 3 de enero se retomarán las clases de forma presencial en los planteles educativos, maestros y padres de familia externaron su preocupación, pues algunos de ellos consideran que podría no ser la decisión más acertada.

Hoy, el gobernador informó que se tiene un avance del 92 por ciento en la rehabilitación de las escuelas en Sonora que se encuentran dentro del programa Reactiva tu Escuela, asegurando de nueva cuenta que el 100 por ciento de ellas estará listo para el regreso de los alumnos el próximo año. Sin embargo, según la Dirección Educación Municipal en Cajeme, en el municipio apenas se lleva el 40 por ciento de avance en los planteles educativos.

El micrositio web: https://reactivatuescuela.sec.gob.mx/, indica que en Cajeme ningún plantel está al momento en color verde (escuela rehabilitada), pues solamente algunos de ellos se encuentran en color amarillo (en rehabilitación) y en color rojo (por atenderse).

Incertidumbre

Este panorama, sumado a la presencia de la nueva variante (del Covid-19) ómicron en México, así como a los constantes robos y daños a las escuelas por parte del vandalismo, ponen en duda que volver a clases sea lo ideal, en opinión de padres de los alumnos y de algunos maestros. “Lo veo muy difícil la verdad, yo creo que no en todas las escuelas se han aplicado los recursos suficientes, son muchas las necesidades que se han detectado en la marcha. Hasta el momento la indicación que tenemos es que para el 3 de enero vuelven los alumnos, pero estamos a la espera de información sobre si será el cien por ciento de aforo o escalonadamente. De ser al cien por ciento, yo creo que este plantel aplicaría la autonomía de gestión para no volver ese día, sino hasta que estemos en las mejores condiciones para alumnos y maestros”, dijo Sonia Patricia, directora de la escuela primaria Club 20-30. Agregó que ha habido falta de apoyo por parte de las autoridades estatales en cuestión de materiales, así como falta de apoyo por parte del Ayuntamiento para la limpieza de este plantel, a pesar de que se ha solicitado en distintas ocasiones, por lo que la mayoría ha quedado en manos de los padres de familia y maestros. Por su parte, Alejandra Zamorán, directora de una escuela primaria, aseguró que si bien algunas escuelas sí están en condiciones para un retorno a clases presenciales, no es el caso de todas.

Siguen saliendo vicios ocultos, además de que la población de los alumnos de primaria no cuentan con ninguna vacuna. Aun así, la indicación es volver en 2022 a presenciales”, afirmó.

Socorro Pérez, madre de familia, dijo estar consciente de que los alumnos necesitan regresar a las aulas, pues han expresado tener muchas dificultades por medio de las clases en línea. No obstante, dijo no sentirse segura de que sea el mejor momento.

En mi caso no sé si enviaría a mis hijos porque durante este mes muchas familias viajan y tienen reuniones sociales, por lo que no sabemos en qué condiciones de salud podrían regresar los niños a la escuela”. Por último, Roberto Rojas, cajemense, expresó estar en desacuerdo con el retorno.

Se está reportando una nueva variante y aunque hasta dónde sé no ha llegado al municipio pienso que no debemos exponernos aún más, mucho menos a los niños”, dijo.

Escuelas siguen siendo vandalizadas

La Dirección de Educación Municipal de Cajeme confirmó a TRIBUNA que se han detectado cerca de 74 planteles que han sido vandalizados en mayor medida. Aunque Jesús Alberto Araujo Buelna, coordinador de comunicación social de esta dirección, expresó que se están atendiendo a todos ellos, dijo que se está poniendo especial atención en 14 planteles. Entre las afectaciones se han realizado robos de materiales e incluso se han incendiado algunas aulas.

