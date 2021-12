Productos 'milagro', una estafa para la salud que continúa muy vigente en Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Alfonso Villa observó en la televisión un producto que prometía acabar con sus problemas de diabetes e hipertensión. "Me bajaron la luna y las estrellas", confiesa. Todo era muy fácil, solo tenía que llamar y hacer su pedido. Cuando el tan esperado producto llegó a su puerta, se dio cuenta que no era más que una estafa.

En definitiva, no era lo esperado por Villa, sus "medicinas" no tienen los sellos de calidad necesarios y tampoco estaban en un paquete que le diera la seguridad sanitaria.

Estos productos 'milagro' o falsos suplementos alimenticios continúan proliferando en el mercado, muchos de ellos prometen aliviar enfermedades graves o crónico degenerativas, curar la diabetes mellitus, artritis o reumatismo, incluso desaparecer algún tipo de cáncer, y lejos de favorecerlos ponen en riesgo a sus consumidores.

Villa relató para TRIBUNA que, debido a que padece diabetes e hipertensión arterial, al ver la publicidad televisiva de un producto de nombre comercial Vital Cure, que se anuncia como un purificador orgánico que actúa como una barrera inmunológica contra todo tipo de enfermedades, optó por adquirirlo.

Llamé al número telefónico que indicaba el comercial, donde ordené un paquete de seis frascos por 2 mil pesos, a los días llegó un mensajero con mi paquete, el cual consistía en una bolsa de plástico donde a su interior venían los frascos envueltos en celofán, sin sellos de garantía, incluso uno de los frascos venía violado", detalló.

Alfonso compartió que ante la informalidad del producto y las varias irregularidades se comunicó con el distribuidor, quien le informó de una manera grosera, que no podían reembolsar el efectivo, pero que podía consumir las pastillas sin algún problema.

"Sé que perdí el dinero, pero mi llamado es para que no caiga más gente en este tipo de engaños, soy una persona mayor que no tengo facilidad para acceder a Internet y asesorarme, pero espero que mi experiencia sirva para que quien por necesidad busca algún producto para mitigar una enfermedad", dijo.

TRIBUNA se comunicó con la empresa distribuidora del producto Vital Cure, para tener una postura de su parte, pero se rehusaron a contestar las preguntas.

Postura de la autoridad

Sergio Morales García, comisionado estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en Sonora, informó que existe una diferencia entre suplemento alimenticio y producto 'milagro', siendo el primero de estos un complemento que aporta nutrimientos como proteínas, vitaminas, grasas, carbohidratos, entre otros, pero no son productos para tratar, curar prevenir o aliviar síntomas de alguna enfermedad.

Mientras que los denominados productos 'milagro', son aquellos que se ofertan con la premisa de mejorar la salud, prevenir enfermedades, curar padecimientos y que en general sugieren en su etiquetado y publicidad que sirven para cualquier dolencia y que generalmente contienen ingredientes no permitidos, omiten la categoría del producto; no especifican si es suplemento, medicamento, remedio herbolario entre otros, así como no contar con una autorización por parte de la autoridad sanitaria.

El funcionario añadió que este tipo de productos se publicitan en su mayoría a través de redes sociales, por lo que cada mes la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emite reportes con los que se notifica a la policía cibernética para su seguimiento, posteriormente se mandan alertas a la ciudadanía sobre estos productos quedando en el consumidor la decisión de comprarlos o no.

Morales García, recomendó reportar la venta de supuestos fármacos o servicios médicos no regulados ante la autoridad sanitaria, desconfiar de las páginas de Facebook y perfiles de Instagram que dicen representar grandes compañías, pero no están verificadas con una insignia azul, así como tener cuidado con cuentas o personas que redirijan a un sitio fuera de las plataformas y evitar adquirir productos que se anuncien sin un número identificable de autorización publicitaria emitido por la Cofepris.

Importancia de informarse

Alejandra Rascón, licenciada en nutrición, explicó que el buscar información hoy en día es muy sencillo gracias a las redes sociales, sin embargo, esto resulta contraproducente debido a la gran cantidad de mala información por fuentes no confiables.

Hay infinidad de productos que prometen dar excelentes resultados en cuestión de segundos, con publicidad que resulta bastante atractiva para quienes no conocen del tema, pero lejos de ayudar, hay productos que simplemente no te brindan el resultado que prometen o en los peores casos ocasionan graves riesgos a la salud con efectos secundarios que van desde leves hasta graves; diarrea, ansiedad, dolor de cabeza, alteraciones en el tránsito intestinal o en la piel, taquicardias entre otros", comentó.

La especialista compartió que la función de un suplemento es el incrementar, complementar o suplir alguno de los componentes que adquirimos a través de la dieta, es decir, de los alimentos diarios, debido a que algunas personas no obtienen en su alimentación todos los nutrimentos que necesitan y recurren a suplementos alimenticios.

No son productos ni existen productos destinados a hacer milagros o a suplir los resultados que se logran por llevar día a día una buena alimentación en conjunto de realizar actividad física, por otro lado, cada organismo es único, y en caso de requerir algún suplemento, se debería acudir a un profesional, quien basándose en la historia clínica del paciente; antecedentes de salud hereditarios, antecedentes personales, padecimientos, objetivos; pueda recomendar o no el suplemento indicado para cada quien”, añadió.

Por último, resaltó la importancia de que estos productos sean certificados por la autoridad sanitaria cuando cumplan con los requisitos para su producción o comercialización. "El cumplir con este tipo de requisitos es por el propio bien del consumidor, evitando daños a corto o largo plazo en cuestiones de salud".

