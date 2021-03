Golpe al empleo de Ciudad Obregón, maquiladora textil cerrará sus puertas oficialmente en abril

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a las afectaciones que ha sufrido la maquiladora textil desde la llegada de la pandemia, mejor conocida como ‘fábrica de los chinos’ cerrará sus puertas con proyecciones para el mes de abril del presente año, tanto la sucursal ubicada en bulevar CTM y la empresa California Textil, situada en la colonia Ampliación Alameda.

Luis Acosta, secretario general de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) delegación Cajeme, afirmó que se acerca el cierre de dicha empresa textil, panorama que se fue dando de una forma paulatina, pasando de tener alrededor de mil 400 trabajadores (en tiempo de pandemia) a solo 500 en la sucursal CTM.

Desafortunadamente son efectos de la pandemia, hace apenas 4 meses atrás tuvimos una intervención en contra de la empresa porque no quería liquidar a los trabajadores y no se vale que el trabajador tenga que pagar el precio con liquidaciones que no son equivalentes a lo que marca la Ley”.