¡Va en busca de la alcaldía! Renuncia secretario de Desarrollo Urbano en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la finalidad de seguir aspiraciones políticas en busca de la candidatura por la Alcaldía de Cajeme, el pasado viernes 5 de marzo, el ahora extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Carlos Galindo, hizo pública su renuncia al puesto que ostentaba dentro de esta administración.

Durante este tiempo me he convencido de que podemos hacer mucho por Cajeme con menos recursos, lo he dicho en las entrevistas recientes, lo hemos hecho desde Desarrollo Urbano, pero nos hace falta todavía mucho por hacer y no solo quiero hacerlo, sé cómo hacerlo y cuando se requiera de más recurso iremos y tocaremos las puertas del estado y la Federación para que a Cajeme le vaya mejor", declaró el exfuncionario.