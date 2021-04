Desapariciones de mujeres en la región, un fenómeno sin tipificación en Empalme y Guaymas

Guaymas, Sonora.- Al igual que los hechos de alto impacto en la región, la violencia de género se mantiene con números rojos, al ser la mujer blanco para las agresiones de tipo pasional, fenómeno que autoridades tienden a criminalizar, situación que se trabaja para que este sea tipificado y se atienda de inmediato sin importar el motivo.

De esto, que según el grupo de Madres Buscadoras de Sonora un 80 por ciento de las mujeres desaparecidas en la región es por crimen de tipo pasional y el 20 restante es porque se encuentran relacionadas al crimen organizado.



Cecilia Patricia Flores, líder de dicho colectivo, mencionó que cuando ellas reciben una denuncia sobre la desaparición de una persona, no solamente se quedan con esa información, sino que tratan de realizar un pequeño sondeo con los reportantes para saber una posible causa del caso.



Lo que observamos es que la violencia que las féminas están viviendo no es tanto porque estén relacionadas por el crimen organizado, sino que se inclina más por las agresiones que sufren en sus relaciones de parejas, donde familiares de las víctimas así lo expresan, aunque hay situaciones donde sí están relacionadas con algún tipo de mafia”.



Asimismo, la líder mencionó que al momento no han tenido acercamiento con las autoridades en Guaymas, pero sí con las de otros municipios.



Por ejemplo, en Nogales hay caso de un ‘levantamiento’ de una persona, donde las autoridades están dando seguimiento a un señalamiento que hay, esperemos que acá se cree el acercamiento y comunicación con la Fiscalía”.



Krimilda Bernal, investigadora de violencia de género y contra la mujer del OSS, expuso que la situación continúa debido a la persistencia del machismo en la cultura sonorense, donde es importante indicar la constante impunidad en la que se vive, cuando las autoridades son omisas a las primeras señales de auxilio.



Al hablar de violencia de género se abarca todo el espectro de género, hombres, mujeres, integrantes de la comunidad LGBT, donde no nomás se puede hablar de mujeres de una cierta edad, porque también hay menores de edad”.



De esto, que apuntó que es de vital importancia fortalecer a las instituciones de procuración e impartición de justicia, más y mejores campañas de prevención, escuchar a las personas sobrevivientes, familiares de víctimas, así como a colectivos y organizaciones de la sociedad civil.



Tenemos la culpa de permitir distintas conductas y discursos, incluso minimizar testimonios y al hablar de alguna persona cuando es víctima de algo, eso también es importante, pues cuando alguien desaparece hay un sinnúmero de personas que juzgan en grupos, redes y eso no abonan en nada”.



Además, aseguró que se tiene que alzar la voz, ser empáticos y visibilizarlo, pues si no se puede entender la situación, entonces es algo que no existe y si no existe menos hay confianza en la autoridad.