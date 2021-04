Elecciones Cajeme: Abel Murrieta arremete contra alcalde de Cajeme y gobernadora por carencias de bomberos

Ciudad Obregón, Sonora.- El candidato a la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, se reunió con el cuerpo de bomberos para conocer sus necesidades de primera mano donde ellos le comunicaron la difícil situación por la que están pasando. El aspirante lanzó un reclamo a la gobernadora Claudia Pavlovich y al alcalde Sergio Pablo Mariscal porque no han apoyado como se debe al departamento.

“Gobernadora, Claudia Pavlovich, ¿no sabes que no les está llegando el recurso a los bomberos?, no es posible que tengan que estar empujando una ambulancia con pacientes de Covid-19 a bordo, no es posible que estén mendigando”, aseveró Murrieta. En la reunión participó personal directivo así como elementos de diario, cada uno de ellos externó sus preocupaciones.

En la reunión que tuvo con el Patronato de Bomberos se habló de las faltas que tienen, además los ‘traga humos’ señalaron que necesitan la sincronización exacta de semáforos para el funcionamiento en emergencias, la instalación de hidrantes conforme al crecimiento de la ciudad, homologar sus salarios de acuerdo a la inflación, obtención de servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Abel Murrieta Gutiérrez les refrendo a todo el cuerpo de bomberos del Valle del Yaqui A.C. que podían contar con él y que de llegar a ser alcalde de Cajeme, tendrían el respaldo del municipio.

El candidato participó en el foro, cada candidato para la alcaldía en Cajeme lo hará en su momento.

Foto:Cortesía

El candidato también estuvo participando en el ‘Foro con candidatos a puesto de elección popular 2021’ organizado por la Cámara Nacional de Comercio en Cajeme (Canaco) donde habló de los problemas de la actual administración, especialmente la situación de Organismo Operador de Agua, donde acusó que ha sido utilizado como una “caja chica”. También dijo que había mucho favoritismo para elegir a los funcionarios ya que son “familiares de un mismo grupo político o pertenecientes a un grupo”.