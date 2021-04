Estas son las etnias de Sonora que Alfonso Durazo quiere gobernar pero no conoce

Hermosillo, Sonora.- Durante este primer debate de candidatos a la gubernatura de Sonora, el representante de Morena, Alfonso Durazo, mostró su evidente desconocimiento no solo del estado, sino también de la cultura, pues no supo mencionar las etnias indígenas a las que quiere gobernar pero que desconoce.

Entre estas tribus propias del estado de Sonora que Durazo no pudo mencionar -ni leyendo-, se encuentran los Seris, los Pimas, Cucapá, Ópatas, Mayos, Guarijíos, Kikapú, Pápagos y Yaquis.

Aquí te desglosamos una a una las etnias pertenecientes al estado de Sonora:

Seris

Los Seris, que significa "el que de veras corre aprisa", ocupan desde tiempos arcaicos la Isla del Tiburón y San Esteban, aunque en la actualidad sus campamentos se concentran en Desemboque y Punta Chueca, la primera playa corresponde al municipio de Pitiquito y la segunda a Hermosillo, pero ambas se ubican frente a la isla del Tiburón.

El territorio Conca'ac abarca un área de 210,000 hectáreas, con cerca de 100 kilómetros de litoral, en los cuales se montan varios campamentos pesqueros a lo largo del año de acuerdo con los ciclos de pesca.

Pimas

Los Pimas es una antigua etnia expandida en la Sierra Madre Occidental y su nombre significa "no hay", "no existe", "no tengo", y habitan en rancherías en casas construidas con adobe, cuadrangulares o rectangulares, techo de dos aguas, con pequeñas ventanas. La lengua pima pertenece al tronco yuto-azteca, compuesto por los subgrupos Taracahíta (cora-huichol), nahua y la rama Pima.

Cucapá

El pequeño grupo de los Cucapá habita en el municipio de San Luís Río Colorado, son una etnia binacional con una población de poco más de 171 personas, y están emparentados lingüísticamente con los grupos pai pai, kiliwa y kumiai, habitantes de Baja California, y con los javasupai, hualapai, yavapai, mojave y maricopa, de Estados Unidos.

Ópatas

Al igual que sus vecinos, los jovas y los eudeves, los ópatas ya han desaparecido como unidad étnica diferenciada, y su idioma está clasificado dentro de la familia yuto-azteca del grupo taracahitiano de la subfamilia sonorense, es ahora una lengua muerta.

Mayos

Es el grupo más numeroso del Estado, con una población aproximada de 75 mil habitantes, y actualmente habitan los municipios de Álamos, Quiriego, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo.

Yoreme significa “el que respeta la tradición” contrapuesto al yori “el que no la respeta”. Según una antigua leyenda de su tradición oral, la palabra mayo significa “la gente de la rivera”

Guarijíos

Los Guarijíos se dividieron en dos grupos que hasta la fecha se conservan: Los Guarijíos de Chihuahua, lingüísticamente más emparentados con la lengua Tarahumara, y los de Sonora, con mayor dependencia de la vertiente del Cahíta, representada por los Yoreme Mayo.

Yaquis

Sin duda, la etnia más representativa de Sonora; se estima existe una población de 33, mil yaquis que se distribuyen en ocho pueblos con sus propios gobernadores.

Para los integrantes de la etnia es de suma importancia preservar su lengua, sus tradiciones y su arraigo a la tierra. La historia de los yaquis está cubierta con actos de heroica resistencia por la defensa de su territorio y su cultura.

Fuente: Gobierno de Sonora