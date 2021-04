De ser estrella de Onlyfans a candidata para diputación federal en Sonora

Hermosillo, Sonora.- La influencer, twittera y recientemente estrella de OnlyFans, apodada como 'La Grosera' confirmó que será candidata a diputada federal por el distrito 3, por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) en Hermosillo.

Rocío Pino, 'La Grosera', explica que el partido fue quien la invitó a participar como candidata por este distrito. Además, mencionó que ella ya tiene una asociación civil, con la que ayuda a familias vulnerables en el estado de Oaxaca, por lo que esta invitación la ve como una oportunidad para apoyar a los habitantes de Hermosillo.

Me quiero enfocar en las mujeres sonorenses, empoderarlas, hacerlas sentir bien, que se sientan chingonas y protegidas. Nos quitaron las guarderías, ahora las mujeres no pueden trabajar", informó Rocío en una entrevista.

Respecto a los cuestionamientos sobre las fotografías que publica tanto en redes sociales, como en la plataforma OnlyFans, Rocío Pino mencionó que ella se siente bien con su cuerpo y le gusta posar desnuda, es una forma de sentirse empoderada.

Es la esencia de cada humano, yo tengo un dicho: nací bichi y sin dientes, lo demás es ganancia. Me encanta posar, me gusto y acepto mi cuerpo como es, me encanta tomarme fotos desnuda, la mayoría lo ve como morbo, pero yo no”, informó la candidata.