Incrementan accidentes en canales de riego en Cajeme; en lo que va del año han muerto 11 personas

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras el incidente registrado el pasado sábado 8 de mayo, dónde una pareja perdiera la vida al caer al canal bajo, este año 2021 contabiliza 11 fallecimientos, situación que alerta al cuerpo de bomberos del valle del Yaqui.

El comandante de la corporación, Ángel Tellechea, alertó un posible incremento de este tipo de incidentes debido al inicio de la temporada de calor, la cual se suma al semáforo epidemiológico Covid-19 en verde para el municipio.

Por el clima propio de la región, la ciudadanía acude a los canales a modo se recreación, lo cual multiplica el riesgo, de sufrir un accidente, sobre todo si no se tienen los cuidados", explicó.

Así mismo indicó que por lo anterior se pide a la ciudadanía que acate las recomendaciones de no circular por las orillas del canal si no tiene la necesidad, así como no meterse a las aguas de los canales por motivos recreativos, no manejar bajo la influencia del alcohol, y en caso de que se vaya a transitar por el bordo del canal, la indicación es bajar los vidrios y quitarse el cinturón de seguridad, redoblando la precaución y hacerlo a baja velocidad.

Fuente: TRIBUNA