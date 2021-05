Sonora: Ricardo Bours explica por qué pide a sus simpatizantes apoyar a Ernesto Gándara

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras hacer público su apoyo al candidato de la coalición Va por Sonora, Ricardo Bours, hasta ahora abanderado por Movimiento Ciudadano (MC), mencionó que tomó la decisión porque lo más importante es sumarse a construir un mejor estado y hacer peso contra el morenista Alfonso Durazo.

En entrevista con Francisco Ramírez para Meganoticias, Bours Castelo aceptó que los números no le son favorables y que es una decisión personal pedir a sus seguidores votar por Ernesto Gándara, pues él hace lo mejor para beneficiar a Sonora y no a un partido político o a sus propios intereses.

Es la manera de hacerle frente a Alfonso Durazo, contra las disposiciones del centro que vienen a Sonora. Si ya no soy candidato, esa es la decisión de Movimiento Ciudadano, pero yo pido el voto por Gándara. Yo no pido nada a cambio, yo no vivo del gobierno, yo quiero lo mejor para Sonora, pero los números no me daban", dijo el candidato.