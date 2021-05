Tras el asesinato de hijo de líder Yaqui, la etnia detiene bloqueo en Loma de Guamúchil

Ciudad Obregón, Sonora.- Los ‘boteos’ que se encuentran permanentes sobre la carretera México 15 a la altura de Loma de Guamúchil, hoy 3 de mayo, están detenidos. El lugar está completamente solo y no hay nadie cobrando por el paso de automóviles o camiones. Esto ocurre tras el asesinato del joven de 30 años Agustín Valdez, integrante de la tribu Yaqui.

Agustín mejor conocido como ‘Roque’ se desempeñaba como jefe de la Guardia Tradicional en el bloqueo que tiene lugar justo donde se encuentra el parador turístico del danzante Yaqui. Valdez era hijo de Guillermo Valdez actual gobernador de Loma de Guamúchil, uno de los ocho pueblos que conforman la tribu.

El asesinato sucedió el sábado a las 23:55 horas detrás de la iglesia del poblado en un camino que conduce a la comisaría del poblado. Aunque al lugar llegó Cruz Roja no pudo hacer nada por ‘Roque’, tras su muerte llegó los agentes de Servicios Periciales quienes trabajaron en la zona del crimen y localizaron un vehículo Volkswagen Vento, color gris oscuro al cual se le apreciaban manchas hemáticas en un costado izquierdo.

No hay postura

Hasta el momento las autoridades de la etnia no han fijado ninguna posición al respecto. TRIBUNA ha intentado contactar a las autoridades pero hasta el momento no han contestado el teléfono. Cabe señalar que anteriormente los integrantes de la etnia ya habían denunciado que recibían amenazas del crimen organizado, sin embargo, la situación no había pasado a mayores. Las autoridades de la Fiscalía del Estado tampoco han fijado ninguna postura.

El asesinato de Agustín sería el primero del mes en Cajeme, cabe señalar que en abril se cometieron 59 asesinatos, y se consolidó como el segundo mes más violento del año 2021. En todo el año se han cometido 235 asesinatos y contando, un promedio de dos ejecuciones diarias.