Jóvenes navojoenses promueven el deporte con un ring elaborado con deshechos

Navojoa, Sonora.- Tras toda una vida en el boxeo, Eduardo Ayala ‘El Guina’ ahora aporta a las nuevas generaciones y procura contribuir al cuidado de la salud.

Su pasión por el deporte lo llevó hacer una gran labor por los jóvenes “navojoenses”, con material reciclado como tablas, cables, mecates, llantas y otro tipo de objetos, que tomó de la calle, Eduardo Ayala “El Guina” Vega, un exboxeador profesional, improvisó un gimnasio en el patio de su casa, ubicado en la colonia La Marquesa, donde se propuso a entrenar a niños para rescatarlos de las calles.

Me dan ganas de llorar cuándo veo a un chamaco perdido en las drogas, mi intención es esa, que se alejen de las drogas y se acerquen al deporte”, expresó el expúgil originario de Huatabampo, quien sostuvo 57 combates profesionales.

Ayala Vega, oriundo de Huatabampo, pero adoptado por Navojoa, explicó que el boxeo le dejó grandes experiencias y valores, lo que busca transmitirle a los niños. “Aquí van a aprender a disciplinarse a ser buenos niños”, enfatizó, “hay un niño bien hiperactivo pero con la actividad se cansa y canaliza sus energías en algo positivo”.

El Guina, apodo que se ganó por pelear fajado y pegado a sus contrincantes, detalló que con fierros viejos que él mismo soldó hizo una estructura donde cuelga algunos costales remendados y otros hechizos con cinta.

También con unas cuerdas viejas improvisé un cuadrilátero donde empiezan a forjarse los sueños de quienes pudieran ser los futuros exponentes del boxeo mexicano”, puntualizó.

Aunque su trabajo no le da para llevar una vida de lujos, El Guina no cobra a sus discípulos a quienes solo pide ganas de entrenar y disciplina. A Manuel “Paquiao” un niño de seis años de edad y una futura promesa del boxeo le gustaba jugar a la orilla de un canal por lo que su papá decidió meterlo a entrenar”. De que anden en la calle jugando o sin hacer nada, mejor que se vengan a entrenar, yo no les cobro”, insistió.

Fuente: TRIBUNA