Comunidad LGBT+ realizará la tercera marcha del orgullo en Cajeme; no habrá Festival Pride

Ciudad Obregón, Sonora.- El colectivo Just Fly recordó que mañana sábado 26 de junio tendrá lugar la tercera marcha del orgullo de la comunidad LGBT+, pero que en esta ocasión se suspenderá el Festival Pride por órdenes de las autoridades.

En conmemoración al mes del orgullo y para finalizar la semana de la diversidad sexual, la comunidad LGBT+ realizará mañana su tercera marcha en el municipio de Cajeme. Sin embargo, el colectivo Just Fly informó que en esta ocasión no se realizará el Festival Pride, debido a que las autoridades no se lo permitieron, pues le dijeron que es para evitar aglomeraciones.

Pedro Beltrán, líder del colectivo, explicó a TRIBUNA que el Festival Pride estaba programado para el 26 de junio y tendría lugar en la Plaza Álvaro Obregón, al término de la tercera marcha del orgullo, pero a poco tiempo de que llegara la fecha las autoridades les ordenaron suspenderlo.

Ellos nos dijeron que es para evitar aglomeraciones. Nosotros lo tomamos con un poco de molestia porque significó un esfuerzo para nosotros organizarlo y se contemplaban todas las medidas de prevención, pero al final de cuentas entendemos que seguimos en pandemia y por eso el evento queda suspendido", señaló.

No descartó que la decisión de las autoridades se deba a que se trata de una actividad por parte de la comunidad LGBT+, pues afirmó que en los últimos días sí se han autorizado otros eventos donde se apreció una considerable cantidad de personas.

En cuanto a la tercera marcha del orgullo, Pedro Beltrán, realizó una invitación a las personas que integran esta comunidad para unirse a la actividad, misma que tendrá lugar mañana en punto de las 4:00 horas de la tarde, partiendo del Danzante Yaqui que se encuentra ubicado en la entrada norte de Ciudad Obregón.

El colectivo recordó que en Cajeme sigue habiendo discriminación por las orientaciones sexuales de las personas, razón por la que seguirán luchando por sus derechos.