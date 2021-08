Ayuntamiento anuncia escuelas listas para regreso a clases pese a falta de infraestructura en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- A solo 12 días de que se cumpla la fecha establecida por el Gobierno Federal, para el retorno a clases presenciales, el día de ayer, autoridades municipales, encabezadas por Sergio Pablo Mariscal, anunciaron el programa ‘Escuelas Limpias, Seguras y Saludables’ como parte de las acciones para este propósito.

Sabemos que ha habido jóvenes que no tienen acceso a las tecnologías y eso los ha limitado, por lo cual hay rezagos en ese sentido, y materias incumplidas en este proceso, y pese a que se ha podido solventar mucho a través del esquema virtual, las vivencias al convivir en la escuela son necesarias, por eso insistimos que independientemente de lo que implican los procesos que van a llevar el regresar a clases, tenemos que buscar ese retorno", detalló el alcalde Sergio Pablo Mariscal.

Pese a que Manuel Verdugo Verduzco, director de Educación Municipal, informó que, al día de hoy, 236 escuelas han sido beneficiadas, restando 178 de las 478 de educación básica existentes. Especificó además que el municipio cuenta, con 539 planteles educativos de todos los niveles, los cuales atienden a 120 mil 45 estudiantes; al cuestionarlo sobre la cantidad de planteles que han sufrido vandalismo, no especificó la cantidad de escuelas en esta situación, y aclaró que se han solicitado apoyos al estado y federación, para que el municipio intervenga de forma directa.

Por su parte el titular de ‘Escuadrón Vial Independiente’ Cesar Alberto Campos explicó que las poco más de 230 escuelas beneficiadas, han sido trabajadas desde el inicio de la pandemia, incluso algunas que ya fueron trabajadas, se han vuelto a limpiar debido a que no se dio un seguimiento en conservar lo ya hecho.

Con este programa nos abocamos a retirar maleza, limpiar las instalaciones e incluso en algunas pintar las instalaciones, el tema de la infraestructura no nos corresponde, y las escuelas que hemos visitado, si las hemos visto en su mayoría vandalizadas, son pocas las que no presentan alguna deficiencia, en algunas no hay tuberías, ni cableado eléctrico, si presentan una falta de mantenimiento”, señaló.