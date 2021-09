¡De no creerse! Esto dijo AMLO sobre el problema de baches y socavones en Sonora

Ciudad de México.- Uno de los problemas que más preocupa a la población de Sonora es el de los baches, socavones y la mala infraestructura que tienen las vías públicas; ante esta situación el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre cómo se actuaría para resolverlo.

Este jueves 30 de septiembre, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, AMLO fue cuestionado sobre cómo se coordinaría con el gobernador Alfonso Durazo para resolver el problema de baches y socavones en Sonora, los cuales incluso han provocado accidentes.

Ante esto, el mandatario mexicano señaló que "va a buscar la forma" para trabajar con el gobernador del estado y los gobiernos municipales para atender estas situaciones, no obstante, se tendrá que ver cuántos recursos hay disponibles.

Asimismo, luego de que se informara que se estaban pidiendo seis mil millones para solucionar el problema de baches en Hermosillo, López Obrador argumentó que ese sería un precio excesivo y que es clave buscar buenas inversiones y mecanismos:

Tenemos que establecer un buen mecanismo de evaluación, porque no queremos transferir recursos que no se ocupen, en este caso, en la reparación de las calles, porque tiene que ir etiquetado, y tenemos que ver los precios, porque tú me dices seis mil millones, es muchísimo [...], pero si se hace bien y ahorrando y sin corrupción, nos puede salir en mil", detalló AMLO en la 'mañanera'.