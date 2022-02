A pesar de protocolo de atención a víctimas, estudiantes de la Unison padecen violencia y discriminación

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- A pesar de que existe un Protocolo para la Prevención y Atención de Casos de Violencia de Género Víctimas en la Universidad de Sonora (Unison), los estudiantes continúan padeciendo estas situaciones por parte de los docentes y personal de apoyo.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión Estudiantil de Género, Diversidad e Inclusión Social de la División de Ciencias Sociales, Serena Saraí Aragón Rosas la situaciones relacionadas con violencia en contra de los alumnos y alumnas no ha cambiado pese a que desde hace poco más de dos años se implementó dicho mecanismo.

En este momento no se está atendiendo el combate a la violencia de género, a la discriminación y a la violencia en general, justamente porque por parte del Departamento no se implementan acciones de prevención ni de atención”.

La joven que participó en la elaboración de dicho mecanismo reconoce que a pesar de los esfuerzo de la institución por erradicar las conductas de violencia o discriminación, aún falta que este protocolo se aplique de manera correcta al interior de los Departamentos de la Universidad.

A nivel institución sí se están haciendo muchas acciones de reducción de la violencia y de inclusión social, eso sí lo reconozco, están trabajando en el tema pero estas acciones no permean directamente en los Departamentos donde las autoridades no se ven dispuestas a aplicar esas acciones, y ese es el caso del Departamento de Derecho", señaló.

Detalló que situaciones como no tomar en cuenta las condiciones específicas de estudiantes vulnerables, falta de accesibilidad por parte de docentes, que se perpetúen estereotipos violentos a manera de bromas, violencia de género o discriminación por la orientación sexual, son situaciones que siguen viviendo los alumnos y alumnas.

Es muy común que dentro de los grupos los maestros hagan bromas, comentarios machistas y esas son cosas que se supone la Universidad quiere erradicar pero que en realidad los estudiantes seguimos viendo todos los días”.

Aragón Rosas detalló que el protocolo de atención y seguimiento a víctimas de violencia en la Unison se estableció desde noviembre de 2019, “un mecanismo muy amplio que es cuestión de difundirlo y que realmente se aplique”.

CITA TEXTUAL

En cuanto a la violencia en contra de los estudiantes obviamente no ha cambiado la situación, sigue habiendo muchos casos de violencia docente o de falta de accesibilidad por parte de docentes, entonces las denuncias siguen existiendo pero han estado muy centradas en cuestiones académicas, no tanto de violencia de género o acoso pero eso no quiere decir que no exista el acoso, solo que no se da en los espacios como se vivía en otros momentos previos a la pandemia”. Serena Saraí Aragón Rosas, presidenta de la Comisión Estudiantil de Género, Diversidad e Inclusión Social de la División de Ciencias Sociales.

