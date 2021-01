¿Blanca como la nieve? Estos son los tintes de cabello perfectos para mujeres de piel clara

Ciudad de México.- Los tintes de cabello son de las primeras herramientas que se utilizan cuando se busca un cambio de look, pero aunque hay colores demasiado increíbles, no todos son ideales para todos los tipos de piel, un tono que le queda bien a una morena no se verá igual en alguien te tez clara.

Pero afortunadamente hay tonos para todas por lo que si eres de las personas cuya piel es tan blanca como la misma nieve no tienes que preocuparte por buscar un color que te quede bien porque aquí encontrarás la lista completa.

Castaño con destellos de luz

Gracias a la calidad tenue de este tinte tus facciones se suavizarán y lograrás una gran armonía entre tus ojos, nariz, labios, pómulos y cuello.

Rubio obscuro

No es ningún secreto que para las pieles claras el rubio es el tono perfecto, puedes elegir un color entre el beige y el castaño para crear un efecto de bronceado en tu rostro.

Rojo

El contraste que lograrás entre tu piel y tu cabello rojizo será tan increíble que no podrás no ser el centro de atención. Este tono agregará un toque de elegancia y sofisticación a todos tus días.

Negro

Olvídate de la idea de que el negro aumenta años, pues en el caso de las pieles blanca le dará un toque de naturalidad al acentuar los mejores atributos del rostro.

Fuente: ELLE ES