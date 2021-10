¡Brutal! Murakami se queda sin Premio Nobel de Literatura e Internet explota con MEMES

Comparta este artículo

Estocolmo, Suecia.- Este jueves 7 de octubre se reveló que el ganador del Premio Nobel de Literatura fue el novelista Abdulrazak Gurnah; ante esto Internet explotó con divertidos memes, pues el escritor japonés Haruki Murakami repitió una vez más su historia: fue nominado y perdió.

Cabe destacar que el escritor japonés lleva siendo nominado al Premio Nobel de Literatura más de 6 veces, por lo que es uno de los autores que el público más ha esperado ver galardonado.

Debido a que no ganó, internautas señalaron que seguramente el autor ya sabía que este día sería tendencia no solo por el Premio Nobel de Literatura, sino porque sería probable que no ganaría, una vez más.

Entre los memes estuvo presente la serie coreana que ha sido la sensación de Netflix: Los Juegos del Calamar. ¿Te imaginas así al pobre Murakami?

Como era de esperarse, varios de los memes que crearon internautas hacían referencia a Los Simpson; no obstante, "le salió mal" al japonés autor de Spuntik, mi amor (novela de 1999). ¡Pobre Murakami!

Por otra parte, usuarios señalaron que no les importa si Murakami gana o pierde, lo que desean es verlo publicar y deleitar con más historias. ¿Estás de acuerdo?

Cabe destacar que si bien le Premio Nobel es un galardón importante, también es una oportunidad para explorar nuevos autores y conocer otras propuestas literarias. ¿Ya conocías al ganador? ¡Anímate a leer y conocer algo especial!

Más suerte para la próxima, Murakami.

